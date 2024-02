قالت قناة الجزيرة إن عشرات الإسرائيليين من اليمين المتطرف يتظاهرون في ميناء أسدود لمنع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.



Now in Ashdod port: Israeli settlers check trucks, only the ones that don’t carry aid to Gaza are allowed to pass pic.twitter.com/ScDPxR3JeX