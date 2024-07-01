معارك "الشجاعية" تثبت أن "حماس" تمكنت من إعادة تأهيل نفسها

اضافة اعلان

عواصم - فيما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصدر في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن الأخير وجد خلال عمليته العسكرية الحالية في حي الشجاعية إن حماس تمكنت من إعادة تأهيل نفسها عسكريا وماليا، قال خبير عسكري أن المقاومة بمدى أربعة أيام من العدوان على الشجاعية نفذت نحو 40 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال.وبحسب المصدر في الكيان المحتل فقد أقامت حماس في حي الشجاعية عشرات المواقع القتالية لاسيما في الأماكن التي كانت بها مناورات لقوات الجيش الإسرائيلي قبل ستة أشهر.والأربعاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية برية مباغتة في حي الشجاعية لتفكيك البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي ما تزال نشطة هناك، على حد زعمه، وأشار إلى أن عمليته تأتي بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود مسلحين وبنية تحتية عسكرية في المنطقة.ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال عن أهداف عمليته العسكرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مؤكدا أنها ستستمر لأسابيع، في المقابل واصلت المقاومة الفلسطينية نصب الكمائن لجنوده وآلياته في مختلف مناطق قطاع غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن عملية الجيش في الشجاعية ستستمر أسابيع عدة، وأنها تهدف لجمع معلومات لاستعادة المحتجزين.وزعمت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي عثر خلال عملية الشجاعية على وثائق من شأنها أن تساعد في معرفة مصير المحتجزين.من جانبه، قال الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، إن فصائل المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، شمالي القطاع، نفذت 12 عملية مميزة كل 24 ساعة منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية بالحي.وقال الدويري أمس في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة إن هذا هو اليوم الرابع من العملية العسكرية للاحتلال في الشجاعية وحتى مساء أمس نفذت المقاومة نحو 40 عملية نوعية، والتي قالت بيانات جيش الاحتلال إنها وقعت في اشتباكات بين الطرفين.ويرى الخبير العسكري أن كثافة العمليات وشدتها تعني أن القتال محتدم وأن المقاومة تخوض معارك ضارية بأساليب متعددة في الحي دفعت جيش الاحتلال للاعتراف بها.ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.-(وكالات)