معارك ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال في غزة

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الأراضي الفلسطينية- على وقع معارك ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في عدة مناطق في قطاع غزة، أكدت وسائل إعلام عبرية، أمس إصابة نائب مراقب المنظومة الأمنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد "يوغاف بار شيشت" بنيران المقاومة خلال الاشتباكات في مدينة غزة.وذكرت، صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس أن شيشت أصيب بجراح متوسطة يوم الجمعة الماضي، خلال معارك حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.وأضافت الصحيفة أن "يوغاف بار شيشت" تقلّد مناصب رفيعة أبرزها: قائد الفصيل الفولاذي، وقائد لواء يوآف، وضابط العمليات في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش، وقائد الكتيبة 50 في لواء الناحال، كما شارك في معارك بيت حانون خلال حرب 2014، وقاد لواء الناحال بعد مقتل قائده في معارك غلاف غزة يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).إلى ذلك أكدت كتائب القسام خوضها اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا، وأنها أصابت العشرات من جنود الاحتلال.وأعلنت أنها قصفت مدينة عسقلان بدفعة من الصواريخ انطلاقا من منطقة توغل جيش الاحتلال، شرق جباليا شمالي قطاع غزة.وذكرت هيئة البث في كيان الاحتلال بأن 3 إسرائيليين أصيبوا فجر أمس جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة، في عسقلان التي تبعد 13 كيلومترا تقريبا عن حدود شمال القطاع.كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت أمس عددا من الدبابات الإسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مخيم جباليا، وقصفت قوات الاحتلال في المحور نفسه بقذائف الهاون، وبثت تسجيلا مصورا لاستهداف إحدى دبابات الاحتلال من طراز ميركافا، حيث أسقطت قذيفة مضادة للدروع بواسطة طائرة مسيرة على الدبابة شرق مخيم جباليا.وفي وقت سابق، بثت القسام مشاهد لمعارك حي الزيتون بمدينة غزة، حيث استهدفت قواتِ الاحتلال بقذائف الهاون، وظهرت مروحيات إسرائيلية تجلي القتلى والجرحى، وفق ما ذكرته المقاومة.في غضون ذلك ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 إصابة.وفي اليوم 219 للعدوان المتواصل من قبل الاحتلال على غزة أعلنت مصادر طبية، أمس ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 35034، وإصابة 78755 غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال.ويستهدف قصف الاحتلال بمساندة أميركية وأوروبية، المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود ما تسبب بأزمة إنسانية خطيرة.واعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي حتى يوم أمس بمقتل (620) ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من بينهم (268) ضابطًا وجنديًا في المعارك البرية داخل غزة.وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر منصة "إكس"، إن ما يقرب من 150 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ مطلع الأسبوع الحالي. غير أن، جيش الاحتلال قال إن تقديراته تشير إلى أن نحو 300 ألف فلسطيني نزحوا من رفح بجنوب قطاع غزة إلى "منطقة إنسانية" تم تخصيصها في منطقتي المواصي وخان يونس.وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس، وأصيب اثنان باقتحام بلدة بيت أُمر شمالي الخليل. في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 28 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، واقتحمت تلك القوات قرى وبلدات في المحافظة.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي سنجل وترمسعيا شمال شرق رام الله، وقريتي دير ابزيع غربا، وبرقا شرقا، ومدينة بيت لحم جنوب الضفة، ومدينة الخليل، وعدة أحياء بمدينة قلقيلية شمال الضفة، وقرية قبيا غرب رام الله.إلى ذلك كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن 10 ضباط وجنود للاحتلال انتحروا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.وقبل أيام، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أنقذت أسيرا إسرائيليا من محاولة انتحار بمكان أسره في قطاع غزة.وفي سياق متصل، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أمهات جنود إسرائيليين عادوا إلى القتال في شمال قطاع غزة قولهن إن أبناءهن يشعرون بإحباط متنام ولا يثقون بالقيادة الإسرائيلية. وأعربت أمهات جنود الاحتلال عن مشاعر الإحباط التي تنتابهن جراء تلاعب السياسيين بحياة أبنائهن الذين يقاتلون في قطاع غزة.كما قالت هيئة البث في الكيان المحتل إن أهالي 600 جندي بعثوا رسالة إلى قيادات الجيش يعارضون فيها اجتياح رفح.وأكد أهالي الجنود في رسالتهم أنهم لا يثقون بقيادة الجيش، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما أبناؤهم في خطر.-(وكالات)