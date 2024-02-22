معركة غزة مع الجوع والبرد.. قتل بطيء بدون أسلحة

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غزة- عندما فرت من حي الشيخ رضوان شمالي غزة جنوبا برفقة ابنها محمد (5 أعوام) جراء القصف الصهيوني أواخر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، كانت إسراء كمال الجملان حاملا في شهرها الثامن. قطعت الأم وطفلها مسافة الكيلومترات الثلاثة الفاصلة بين منزلها ومستشفى الشفاء سيرا على الأقدام. وشأنها شأن الكثيرين الذين احتموا بالمستشفى، لم تأخذ إسراء معها سوى عدد قليل من القمصان والسراويل الخفيفة لأنها كانت تتوقع عودة قريبة إلى منزلها.بعد مضي شهرين على نزوحها، ما زالت السيدة البالغة 28 عاما تقيم وعائلتها في واحدة من مئات الخيم التي نصبت وسط قطاع غزة من دون أي وسيلة يمكن أن تحميها ومولودها الجديد من الشتاء القاسي ودرجات الحرارة المتدنية المصحوبة بالأمطار، التي ضربت القطاع المحاصر.تقول إسراء وهي تحتضن مولودتها ذات البشرة الشاحبة "عندما أنجبتها لم يكن المطر قد هطل هنا بعد، كنت وزوجي نحاول البحث عن مأوى يقينا من المطر بعدما تسربت المياه من شقوق الخيمة". وأضافت "مررنا بأيام صعبة لم نشهد مثلها من قبل".ويكافح الزوجان لتدفئة مولدتيهما داخل الخيمة التي أجبرهم التهجير القسري على اللجوء إليها في ظروف مناخية قاسية ومن دون ملابس أو أغطية. علما أنهما لن يتمكنا من نقلها إلى الخارج قرب النار التي يشعلها النازحون بجوار الخيمة طلبا للدفء، لأن الدخان يسبب لها صعوبة في التنفس.تقول إسراء عن ذلك اليوم الذي قربت فيه المولودة الجديدة من النار لأول مرة "في ذلك اليوم ظلت تسعل حتى تحوّل لونها إلى الأزرق.. كنا مرعوبين من أنها قد تموت"، وأضافت بصوت مرتعش "أنا قلقة على ابنتي. فهي لم تحصل على تطعيماتها لغاية الآن".ويمتد موسم الشتاء في غزة عادة من كانون الأول (ديسمبر) إلى آذار (مارس) وتصحبه درجات حرارة منخفضة تصل في المتوسط إلى 8 درجات. ومن شأن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية أن تزيد من صعوبة نجاة أولئك الذين تقطعت بهم السبل واضطروا للإقامة في خيام مؤقتة من دون سقف يحميهم.وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي وقع المتوقع، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، مما أدى إلى جرف الخيام المتداعية، وإغراق ملابس النازحين والأغطية التي كانوا يحتمون بها.وعندما شنت إسرائيل حربها بعد هجوم "طوفان الأقصى" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان الطقس وقتها ما زال دافئا ومحتملا بالنسبة للذين أجبروا على ترك منازلهم في شمال غزة، والاتجاه جنوبا وهم يرتدون ملابس صيفية وخفيفة.لكن وضع هؤلاء النازحين تحوّل سريعا مع منع جيش الإحتلال عودتهم إلى منازلهم، وتدمير أو هدم أكثر من 60 % من وحدات غزة السكنية، وشح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع. وأكدت إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منتصف شباط (فبراير) الحالي تدمير 70 % من البنية التحتية المدنية في القطاع. لذا فلا سبيل للحصول على ملابس دافئة تحمي من البرد.يقول سليم الجملان (28 عاما) زوج إسراء إن البرد يمنعهم من الحركة. وأوضح "كما تعلمون، لم نتمكن من أخذ أي ملابس معنا، ولا حتى وثائقنا الشخصية". "الجو بارد جدًا في الليل. نحتضن بعضنا بشدة في الليل، لأنه لا يوجد مصدر للدفء".في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وضعت إسراء طفلتها في مستشفى. وخاطت طبيبة الولادة جروحها من دون استخدام مسكن للألم. أما الطفلة فلفّها والدها أولا بسترته، قبل أن يزودهما أحد العاملين في المستشفى بقطعة ملابس للمولودة الجديدة.عن قطعة الملابس اليتيمة تقول إسراء "ترتديها منذ ولادتها. حتى عندما تتقيأ، أقوم بمسح القيء فقط لأنني لا أستطيع خلعها لغسلها، فالجو بارد". أما زوجها فيقول بنبرة ملؤها الإحباط "لم أتوقع أن تولد ابنتي في وضع كهذا". ويضيف "في منزلنا، كان لدينا حقيبة طفل جاهزة لها. كنا سعداء للغاية واستعددنا لولادتها. لا أعرف ماذا حدث لنا، للجميع. كان الله في عوننا جميعا".ويقول الدكتور زيارة إن مسكنات الألم أو أدوية البرد والأنفلونزا التي لا تتطلب وصفة طبية غير متوفرة حاليا بسبب استمرار الحصار والحرب، والمستشفيات مثقلة بالأعباء ولا يمكنها علاج سوى المصابين بجروح خطيرة أو المصابين بأمراض مزمنة.وتابع أن "معظم القضايا الطبية والأمراض هنا لا يتم الاعتناء بها. لقد انهار النظام الطبي بالكامل"، مضيفا أن هذا النظام كان قبل الحرب ومع استمرار الحصار ونقص الأدوية "جاثيا على ركبتيه بالفعل".ويكافح النازحون الفلسطينيون أيضًا من أجل العثور على الغذاء الكافي، علما أن الجوع يجعل من الصعب على جسم الإنسان أن يبقى دافئًا.كان سليم، زوج إسراء، يعمل بناء وميكانيكي دراجات، لكنه لم يتمكن من العثور على عمل منذ بدء الحرب. تقول إسراء في هذا الصدد "زوجي لا يعمل الآن. ولا يملك شيكلا واحدا. كنا نعيش على المعونات (من منظمات الإغاثة)". وأضافت "في بعض الأحيان يعطوننا أرزا أو قسيمة".إسراء وسليم، لم يتناولا الطعام طوال يوم لأن المساعدات الغذائية ليست منتظمة. كان سليم يطبخ الباذنجان الذي قال إنه حصل عليه من والدته، لكنه لم يتمكن من العثور على خبز ليأكله معه. وقال "زوجتي تعاني من سوء التغذية، ولا تستطيع إرضاع ابنتنا"، مضيفا "حتى لو أردنا تحضير زجاجة من الحليب، فلا توجد طريقة صحية لتدفئة الحليب. إذا أردنا غلي بعض الماء للطفل، علينا أن نشعل البلاستيك والورق، وهو أمر غير آمن".- (وكالات)