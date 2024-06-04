معسكرات الاعتقال الصهيونية.. "غوانتنامو جديد" لقهر أبناء غزة

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غزة- ما تزال المعلومات شحيحة وغير كافية لرسم صورة حقيقية عن أعداد وظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأولى(أكتوبر) الماضي، في ظل سياسة التعتيم الإعلامي وجريمة الإخفاء القسري لآلاف المعتقلين.لكن ما يرشح بين الحين والآخر من معلومات عن معسكر الاعتقال المعروف باسم "سدي تيمان" تكفي لتكوين صورة تقريبية لحجم القهر الذي يواجهه آلاف المعتقلين في هذا المعتقل وغيره من سجون الاحتلال السرية المخصصة لمعتقلي غزة.ومؤخرا، اعترف الاحتلال بأنه اعتقل ما لا يقل عن 4000 فلسطيني من قطاع غزة منذ بدء الحرب، أفرج عن 1500 معتقل منهم.وقبل أيام، كشف الاحتلال عن استشهاد 36 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، منذ 7 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.وفي تقرير لها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" السبت الماضي، عن "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان " قولها إن بعض المعتقلين ماتوا بسبب الإهمال الطبي في السجون ومراكز الاحتجاز.وبينت "أسوشيتد برس" أن المستشفى العسكري الصهيوني في "سدي تيمان"، وهو الوحيد المخصص لعلاج الأسرى من قطاع غزة، تتزايد الاتهامات بالمعاملة غير الإنسانية فيه، في وقت يُمنع الصحفيون واللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخوله.ونقلت الوكالة شهادات لثلاثة عاملين في هذا المستشفى العسكري، بينوا فيها أن معظم المرضى يرتدون حفاظات، ومقيدي اليدين والقدمين، ومعصوبي الأعين، ويقبعون داخل خيمة بيضاء في الصحراء، ولا يُسمح لهم باستخدام الحمام.كما تؤكد الشهادات أن الأسرى تجرى لهم عمليات جراحية دون إعطائهم المسكنات الكافية، على يد أطباء مجهولين.ونقلت الوكالة عن جندي يعمل في المستشفى، قوله "إن المرضى تعرضوا لظروف مزرية، وكثيرا ما أصيبت جروحهم بالالتهابات".ودفعت شهادات المعتقلين المفرج عنهم من معسكر "سدي تيمان"، حقوقيين وصحفيين لإطلاق اسم "غوانتنامو" عليه تشبيها له بالمعتقل سيئ السمعة الذي افتتحته الولايات المتحدة الأميركية على الأراضي الكوبية عام 2002 عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر لاحتجاز معتقلي تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية دون التقيد بأي من قوانين حقوق الإنسان.-(وكالات)