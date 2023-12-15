"معظمهم لصوص" كما وصفهم ابن جلدتهم بن غوريون.. نهبوا أموال وممتلكات الغزيين

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الأراضي الفلسطينية - ليس غريبا أن ترى جنود الاحتلال في أدنى صورة للإنسانية وهم يسرقون ممتلكات المدنيين في غزة، بعد قتل وجرح الآلاف منهم، فهم كما وصفهم ابن جلدتهم بن غوريون حين قال بعد النكبة في عام 1948 "معظم اليهود لصوص".ودون أدنى خجل تراهم يفتحون البيوت وينهبون ما تطاله أيديهم ويتلفون الباقي، في حين حينما اجتاحت المقاومة غلاف غزة، وفي أحد البيوت استأذن المقاوم الفلسطيني من صاحبة البيت في أكل موزة من على طاولة في بيتها، تلك المستوطنة روت الحادثة باستغراب فلم تعهد مما تراه من أبناء جلدتها أن يستأذن من يملك القوة.بن غوريون قال خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب "مباي" الذي أسس الدولة العبرية "اتضح أن معظم اليهود لصوص.. أقول هذا عن قصد وببساطة، لأن هذا للأسف صحيح".هذا ليس بجديد على سلوك الصهاينة الذي ازداد دونية مع تنامي الحقد على شعب يقاوم الاحتلال وكل ما يطلبه الحرية والانفكاك من الظلم والتهجير فقد قال المؤرخ الإسرائيلي آدم راز في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" بمناسبة صدور كتابه له أورد فيه كل عمليات النهب والسرقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بعد النكبة إن الذي قال فيه "العديد من شرائح الجمهور الإسرائيلي متورطون في نهب وسلب ممتلكات الفلسطينيين وانتشر النهب كالنار في الهشيم".وبحسب راز، فإن علميات النهب والسرقة شملت عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر والمعدات الميكانيكية والمصانع والمنتجات الزراعية والماشية، كما طالت السرقات آلات البيانو والكتب والملابس والمجوهرات والطاولات والأجهزة الكهربائية والمحركات والسيارات.نكبة الشعب الفلسطيني على المجازر ومشاهد التهجير والتشريد والإبادة العرقية، وتدمير القرى والمدن من قبل العصابات الصهيونية، بل رافق ذلك عمليات سطو ونهب أملاك وممتلكات من منازل الفلسطينيين قام بها اليهود خلال النكبة، وهي المشاهد والأعمال التي تواصلت لأشهر بعد النكبة، بغرض تفريغ فلسطين من العرب وضمان عدم عودتهم إلى منازلهم وإلى البلدات المدمرة.هذه المشاهد المقرونة بالوثائق والاعترافات والصور، أوردها المؤرخ الإسرائيلي، راز، في كتابه "نهب ممتلكات العرب في حرب الاستقلال"، الصادر عن دار النشر "كرمل" بالتعاون مع معهد أبحاث "عكيفوت"، الذي يعنى بالكشف عن كواليس النكبة ووثاق ومواد أرشيفية تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فهناك أيضا ما يمكن وصفه بالسرقة الممنهجة لأموال الغزيين، وهو ما سبق أن أشارت إليه "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي قالت إنه منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، استولى الجيش الإسرائيلي على 5 ملايين شيكل، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع، عدا عن الأموال التي راحت لجيوب الضباط وجنود الاحتلال والأجهزة المختلفة، حتى أن ألعاب الأطفال لم تسلم من سطو جنود الاحتلال، فهم وثقوا لعبهم بالدراجات الهوائية التي تخص أطفال غزة.كما أظهر مقطع فيديو آخر تداوله ناشطون على منصات التواصل جنديا إسرائيليا يتباهى بحصوله على قلادة من فضة قام بنهبها من غزة ليهديها لصديقته.ولا يقتصر الأمر على غزة، حيث نشر جنود الاحتلال مشاهد تظهرهم يركبون دراجات نارية سرقوها من السكان في مخيم جنين للاجئين، ضمن الاعتداءات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال على مدن ومخيمات بالضفة الغربية.ويلاحظ أن هذه المقاطع التي يقوم بنشرها جنود إسرائيليون متباهين فيها بنهبهم وسطوهم على ممتلكات الفلسطينيين يقومون بحذفها لاحقا لأنها تثير الجدل، حتى في أوساط إسرائيل الرسمية التي سرعان ما تعلن تبرؤها من هذه الأفعال زاعمة أنها "لا تمثل القيم والأخلاق في الجيش الإسرائيلي"، هذا ظاهرا وللاستهلاك العالمي، وخلف الكواليس تثني على فعل النهب والترويع.كما لم يقتصر سلوك جنود الاحتلال الهمجي هذا تجاه الفلسطينيين على الحرب الجارية على غزة (طوفان الاقصى) فقد سبق لجنود الاحتلال أن قاموا بسرقة منازل الفلسطينيين خلال المعارك والعلميات العسكرية الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة، ومنها ما سلطت عليه صحيفة "معاريف" الضوء قبل سنوات، حيث تساءلت في مستهل تحقيقها "هل قام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بسرقة أموال من المواطنين الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية؟".وجاء في التحقيق أن سكان منطقة الفخاري في قطاع غزة اتهموا مقاتلي الكتيبة 51 التابعة لغولاني، استغلوا حظر التجول المفروض على السكان لسرقة مبالغ مالية من منازلهم التي تركت دون مراقبة.وبحسب الأدلة التي حصلت عليها "معاريف" فإن السرقات حدثت بتاريخ 26 تموز(يوليو) 2007، خلال عملية قامت بها قوات غولاني في أنحاء القرية الواقعة شرق خان يونس. واستمرت العملية عدة ساعات، مكث خلالها الجنود في منازل الفلسطينيين.وأوضحت الصحيفة أن قوات الجيش وصلت إلى القرية في وقت متأخر من الليل، وأخرج الجنود السكان من المنازل وقاموا بتفتيشهم، ثم جمعوا كل عائلة في غرفة واحدة مغلقة، ثم قاموا بتفتيش باقي أجزاء المنزل، واستقروا بداخله حتى انتهاء النشاط. وقيل إنه في هذه المرحلة، وبينما أصحاب المنزل مقيدون، حدثت السرقات.وبشأن المعارك الدائرة في غزة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال ما يزال العدوان مستمرا وطائرات الكيان تواصل القصف والاعتداءات على غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 50 ألفا آخرين منذ بدء العدوان قبل 70 يوما، فضلا عن الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع الفلسطيني المحاصر.وأعلن جيش الاحتلال أمس مقتل جندي وإصابة 4 في معارك جنوبي القطاع، بعد أن تعرض أول من أمس لضربات من المقاومة أوقعت خسائر في صفوفه، إذ أكدت كتائب القسام قتل 36 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 72 ساعة.وبالتوازي مع استمرار المعارك في محاور عدة، واصل الاحتلال استهداف المدنيين، إذ قصف مدرسة في خان يونس تؤوي نازحين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، كما واصل التصعيد في الضفة الغربية، إذ نفذ عمليات اقتحام وحملات اعتقال جديدة.-(وكالات)