مع قدوم "بلينكن".. الاحتلال يرتكب 7 مجازر دامية في غزة

نادية سعد الدين

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عمان- في حين يحارب الاحتلال لقطع أوصال عودة الحياة إلى قطاع غزة؛ من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، اليوم بحكومة الحرب لمناقشة جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والعملية العسكرية برفح، في ظل "بدائل" واشنطن التي لا تروق لكثير من الأوساط السياسية الصهيونية.وعلى وقع إضراب شامل يعم أنحاء الضفة الغربية حدادا على أرواح خمسة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص الاحتلال بالساعات الأخيرة؛ فإن مناقشات "بلينكن" في الكيان المحتل يشمل، أيضا، التنسيق الأميركي الصهيوني بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب بغزة، بما يتضمن بالنسبة إليهم ضمان عدم قدرة حركة "حماس" على الحكم أو تكرار عملية "طوفان الأقصى".وإذا كان المسعى الأميركي يواجه تحديات إنهاء ضربات الحوثيين على السفن التجارية واستعادة أمن البحر الأحمر وخليج عدن؛ فإنه أيضا يصطدم بعراقيل الاحتلال لإحباط أي جهد لعودة الحياة والاستقرار لغزة، أسوة باستهدافه مستشفى الشفاء ولجان العشائر الشعبية الذين ساهموا بإدخال المساعدات للقطاع، فضلا عن نسف المزيد من أبنيته السكنية، وتدمير ما تبقى من مقوماته الإنسانية.وبالتزامن مع عودة وفده المفاوض للدوحة، فإن الاحتلال يستهدف كل مقدرات الحياة في غزة من منظومة صحية وشرطية وأجهزة حكومية إدارية وبنية تحتية وأبنية سكنية ومدنية من أجل جعل غزة منطقة غير صالحة للعيش ونشر الفوضى وعدم الاستقرار فيها، في ضوء تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأن 90 ألف مبنى تعرض للتدمير بشكل كامل.ويعكس سلوك الاحتلال العدواني باستهداف اللجان الشعبية والعشائرية التي كانت تؤمن توزيع المساعدات بجنوب مدينة غزة وارتقاء 23 شهيدا من العاملين فيها، رغبة صهيونية بضرب الهياكل المحلية والعشائرية الوطنية بهدف نشر الفوضى والفلتان الأمني، دونما فائدة أمام تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وإدراكه لمخططات الاحتلال والتصدي لها.بينما يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 7 مجازر وحشية أمس خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 65 شهيدا و92 مصابا، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 31 ألفا و988 شهيدا و74 ألفا و188 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وجراء العدوان وقيود الاحتلال، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر صهيونيا منذ 17 عاما.وفي الأثناء؛ يعم الغضب الشديد والإضراب الشامل في أنحاء الضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء الوطن المحتل الذين ارتقوا بالساعات الماضية برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة عقب اقتحام جنين وطولكرم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة جنين ومخيمها ومخيم نور شمس في طولكرم، شمال الضفة الغربية.واستشهد الشابان نضال أبو عبيد، وإياد نضال عزمي كانوح، بعد قصف مسيرة للاحتلال موقعا في حارة المنشية بمخيم نور شمس، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى المخيم أمس، واستلمت شهيدين آخرين هما: محمد جبعاوي (بسكوتي) وعبد الله القيسي.من جهتها، أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في طولكرم الحداد العام والاضراب التجاري الشامل حدادا على أرواح شهداء الوطن المحتل، حيث شمل الإضراب كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسات التعليمية،وبالمثل؛ عم الإضراب الشامل، أمس، مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح الشهداء، تلبية لدعوة القوى والفصائل الفلسطينية في محافظة جنين، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقى ثلاثة منهم جراء قصف الاحتلال سيارتين فلسطينييتين في مدينة جنين.، مما أدى أيضا إلى وقوع العديد من الجرحى.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها عشرات الآليات العسكرية وأربع جرافات، اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، وفرضت حصارا مطبقا عليه، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة.كما استشهد الفلسطيني سامح زيتون (62 عاما) برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مفرق مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم، بزعم تنفيذ عملية طعن.وزعمت إذاعة جيش الاحتلال "إن الفلسطيني الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال النار عند مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" الإسرائيلية قتل للاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن، حيث عثر على سكين في حقيبته خلال عمليةال تفتيش" وفق مزاعمها.ويصعد جيش الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه ضد غزة، حيث يعتقل الرجال والنساء والأطفال، ويضيق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف من يخرجون باحتجاجات ضد العدوان على القطاع بالرصاص الحي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.