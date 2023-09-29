السبت 30 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

6700 عملية مقاومة و34 قتيلا إسرائيليا في الضفة الغربية

مع نشوة التطبيع.. هل يعيش الاحتلال دون قلق؟

جنود من قوات الاحتلال خلال انتشار لها بعد عملية فدائية في أحد شوارع تل أبيب- ارشيفية
جنود من قوات الاحتلال خلال انتشار لها بعد عملية فدائية في أحد شوارع تل أبيب- (ارشيفية)
عمان - _ - تبدو دوائر القرار في الاحتلال الإسرائيلي منشغلة جدا في التفكير بمرحلة "ما بعد حفلات التطبيع" مع الدول العربية والإسلامية الجديدة، والتي نشرت صحف عديدة قائمة طويلة بها، في إشارات تريد الحكومة اليمينية المتطرفة أن يفهم منها أنها واثقة جدا من خطواتها نحو الأمام، وأن شاغلها الأساس هو الخارج، وليس التحديات التي تواجهها وسط المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة.اضافة اعلان
المعادلة في غزة تبدو واضحة للكيان، فالمقاومة هي من تسيطر، ولها الكلمة الأولى تجاه العلاقة مع تل أبيب، وربما المتغير الوحيد في تلك المعادلة هو رغبة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأخذ زمام المبادرة، وخطوة نحو الأمام لـ"التموضع" لمرحلة ما بعد ولاية أبو مازن، والتي يتم الحديث عنها كثيرا في المرحلة الراهنة.
وفي الوقت الذي نشهد فيه تقاربا واضحا بين تيارات المقاومة على الأرض، والتنسيق الواضح، يخشى الاحتلال من أن يكون ذلك فرصة لحماس في "تسويق" نفسها من جديد كـ"خط مواجهة أول" للمواجهة، ليس في غزة فحسب، بل وأيضا في الضفة الغربية المحتلة. 
في الضفة الغربية المحتلة، تبدو المعادلة أكثر تعقيدا، فالمنطقة التي عاشت فترة "شبه هدوء" لسنوات، وانخرطت في "مشاريع" اقتصادية مع الاحتلال، عادت من جديد لنهج المقاومة، بعد سياسات عنصرية، وبطش وتقتيل مارسه الاحتلال، وتم تنفيذ عمليات مسلحة استطاعت من خلالها أن تبكي الإسرائيليين.
الأمر المقلق للكيان المحتل، هو أن هذه المقاومة ظهر كثير منها بـ"طابع شبه عسكري"، استطاعت من خلالها تحقيق نجاحات لافتة. ففي النصف الأول من العام الحالي وحده، تم تنفيذ 6704 عمليات في الضفة الغربية، توزعت بين عمليات إطلاق نار وطعن ودهس، وغيرها، فيما شملت العمليات جميع مدن الضفة الغربية المحتلة تقريبا. وبلغ عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هذه العمليات 34 شخصا.
وما بين غزة ورام الله، يجد نظام تل أبيب للفصل العنصري نفسه محاصرا بعشرات الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات قاطعة، وربما بالسرعة الممكنة، قبل أن يداهمه الوقت، ويجد نفسه فعليا في "مرحلة ما بعد محمود عباس"، فرغم تصرف الحكومة اليمينية بوثوق كاذب، وبأن ما من شيء يدعو للقلق، يحذر خبراء ومسؤولون أمنيون في كيان الفصل العنصري من أن كيانهم غير مستعد بالفعل لمثل هذه الفترة "الضبابية".
ويقول خبراء، بحسب الصحافة العبرية، إن الكيان يعيش اليوم حالة ضعف واضحة، وإن حماس "شخصت هذه الحالة"، وقد تلجأ إلى استغلالها في الرقيب العاجل.
تل أبيب ما تزال منتشية بالاختراقات التي حققتها على الساحة العربية والدولية، وبخطاب اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة قبل أيام، حين ألغى خريطة فلسطين عن الوجود. لكن تحت الرماد هناك جمر يشتعل، وقلق كبير من أن تخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1696002382551087400

من ضمنها عدم التصعيد بالقدس.. المقاومة تحدد شروطها لاستمرار التهدئة بغزة

منذ4 ساعة
1696007101191228700

عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين داميين في باكستان

منذ4 ساعة
مدخل مخيم عين الحلوة

نازحون من "عين الحلوة": هل هي رحلة بؤس جديدة؟

منذ4 ساعة
40 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منذ11 ساعة
بريطانيا

نمو الاقتصاد البريطاني 2% في الربع الثاني

منذ12 ساعة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

بوتين يختار مساعد سابق لبريغوجين لتدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا

منذ15 ساعة
افكار و مواقف

الكوريدور الاقتصادي بين الهند وأوروبا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات | منذ4 ساعة
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
 