مفارقة لاهاي.. إسرائيل الناجية تتهم بالإبادة الجماعية

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يديعوت أحرنوتبقلم: نداف ايال11/1/2024في المطار في أمستردام تسأل موظفة الهجرة اللطيفة لماذا جئتِ. توجد مداولات في المحكمة الدولية في لاهاي، اجيب. على ماذا، تسأل. يصعب علي ان اخرج من فمي كلمة "جينوسايد". على الحرب في غزة، اجيب. وعندها تسأل، دون اخطار، سؤال يمزق كل إسرائيلي منذ 7 أكتوبر: وعائلتك، هل هي آمنة؟الطقس مجمد الان في لاهاي. قصر المحكمة لمع امس بعد الظهر بوضوح في درجتين تحت الصفر. هذا الصباح سيكون ساحة مواجهة دولية نادرة، عرض سياسي يختبئ في شكل حدث قضائي: ادعاء جنوب افريقيا بان إسرائيل لم تستوف واجباتها حسب ميثاق الإبادة الجماعية، الميثاق الذي كانت من مبادريه بعد الكارثة. بانها ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. من خلف جنوب افريقيا وإسرائيل باتت تعرف هذا جيدا، تقف دول وهيئات كثيرة أخرى، تعمل بكثافة على اضعاف عدالة حربها. للحكم في جنوب افريقيا حساب طويل مع إسرائيل بسبب دعمها لنظام الابرتهايد. لكن للحساب الأخلاقي والايديولوجي تترافق الان مصالح، مالية أيضا.الكثير من المفارقات الحزينة توجد في هذا الحدث. الأولى، هي ان إسرائيل هي دولة الشعب الذي تعرض للابادة الجماعية الأخطر في التاريخ. الثانية، هي ان حماس في صباح 7 أكتوبر ارتكبت مشروعا تجريبيا للابادة الجماعية في حدودنا. ولولا الجيش الإسرائيلي لكانت واصلت وواصلت، تقتل، وتقتل. وها هي، القضية القضائية الأولى المرتبطة بـ 7 أكتوبر هي تلك التي ترفع ضد دولة إسرائيل. مفارقة أخرى، سيهاجم الجنوب افريقيون ومساعدوهم: بانكم انتم، الضحايا، اصبحتم أنفسكم مجرمين.المداولات ستتواصل لسنوات. لكن جنوب افريقيا تطلب اصدار امر احترازي يأمر إسرائيل بوقف اعمالها ("الجينوسايدية"). المستوى اللازم لاصدار امر كهذا منخفض على نحو عجيب؛ يكفي ان يثبت ان الفلسطينيين يمكن ان يصابوا بأذى، بشكل عام، كي تتمكن المحكمة – ان شاءت – اصدار الامر.في قطاع غزة تدور رحى حرب ضروس، ولا شك ان السكان الفلسطينيين يصابون باذى شديد، مثلما لا شك ان الجيش الإسرائيلي يتعرض لخسائر أليمة؛ في جهاز الامن لا يشككون على نحو خاص باعداد القتلى التي تظهر في وسائل الاعلام الدولية. لكن بين اعداد المصابين العالية، والتدمير الهائل للبنى التحتية وبين الجينوسايد – توجد فجوة واسعة، أخلاقية، وقائعية.هذا لا يهم. الامر سيصدح من اقصى العالم الى أقصاه، أدوات الدعاية الفلسطينية من النوع الأكثر جودة؛ "دليل" ان إسرائيل تقتلهم، او تتطلع لتصفية وجودهم كشعب، بشكل منظم. وبالمرسوم سترفق تجسيدات: اقتباسات عن عصبة المتحمسين الإسرائيلية، من الوزير عميحاي الياهو عبر عضو الكنيست نسيم باتوري وحتى المتحمس المهرج يانون مغيل. جريمة "الإبادة الجماعية" تتطلب اثبات النية. اذهب واشرح للعالم بان وزراء الحكومة، أعضاء الائتلاف وابواق دعايتهم لا تريد الا التقاط اعجابات في التويتر وان في واقع الامر كل استخدام النار يجري بمرافقة قانونية ملاصقة. في المداولات في يوم الجمعة عندما سيطرح موقف إسرائيل سيشرحون هذا أيضا. لكنهم سيلتصقون أيضا بالامور الفنية، مثلا، انه كان على جنوب افريقيا ان تتخذ سلسلة اعمال قبل أن تتوجه الى المحكمة.كل هذا المستنقع السام يعتمل الان. فهو يخيف أصحاب القرار، اكثر مما هم مستعدون لان يعترفوا. قضايا جرائم الحرب يمكنها أن تتدهور بسرعة كبيرة، وبشكل شخصي جدا بالنسبة لهم. "التفكير يحتد في مواجهة هيئة قضائية دولية"، لاحظ لي محام يعنى بذلك، "مثل تسلل التفكير في حبل المشنقة". من بين هذا التفكير المحتد استدعي النور القضائي الأكبر الذي نشأ في إسرائيل، رئيس العليا الأسبق اهرون باراك الى خدمة العلم. من اتصل به يطلبه للتجند في خدمة الاحتياط هو أن يقرب رقم واحد الوزير رون ديرمر. أوضح ديرمر بان هذا بناء على رأي رئيس الوزراء نتنياهو. رأيت القاضي باراك اليوم، في الطريق الى رحلة الطيران. تصافحنا وليس اكثر؛ انتقل باراك الى مزاج قضائي وملجوم. لا يجري لقاءات صحفية، لا يتحدث. أوضح لوزارة الخارجية بانه سيبقى في لاهاي الى أن يصدر الامر الاحترازي، او بقدر ما يحتاج وفقا لتعليمات المحكمة. من تحدثوا معه في الأشهر الأخيرة يروون بان احداث 7 أكتوبر بعثت به الصدمة المختبئة إياها، صدمة الطفولة في اذار 1944، في غيتو كوبانا. الحدث الذي فرت منه امه وهو بصعوبة شديدة. هذه هي صدمة الإبادة الجماعية، الحقيقية.صباح الغد، في المداولات في لاهاي، سيجلس قضاة من كل العالم، لكن فقط قاض واحد شهد على جلدته الكارثة. لعله يمكنه أن يشرح له ما هو الفرق بين هذا وبين حرب رهيبة مع حماس في قطاع غزة، يموت فيها أيضا مواطنون كثيرون. لعلهم ينصتون له؛ لعلهم لا.