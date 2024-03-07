"مفاوضات الأسرى" تستأنف الأسبوع المقبل.. ولا أفق لإنهاء العدوان

نادية سعد الدين

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انتهت مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة بدون التوصل إلى اتفاق، على أن يتم استئنافها الأسبوع المقبل، بدون أن يلوح أي أفق لنهاية عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة قبل شهر رمضان الفضيل كما كانت واشنطن تعتبره "في متناول اليد"، بسبب رفض حكومة الحرب وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من القطاع.ولم تفلح جهود الوسطاء في تجسير الفجوة بين حركة "حماس" والاحتلال الذي رفض مطلب المقاومة الفلسطينية وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإغاثية وعودة النازحين الفلسطينيين من دون شروط.وتصر المقاومة الفلسطينية على التزام الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار بعد إتمام تبادل الأسرى، إلا أن الاحتلال يتمسك بتنفيذ عملية عسكرية في رفح، ومواصلة القتال في غزة إلى حين تحقيق أهدافه المزعومة بالقضاء على "حماس"، بما يجعل المفاوضات تراوح مكانها المتعثر.ومن المقرر أن تظل المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة مستمرة بين جميع الأطراف، ليتم استئنافها الأسبوع المقبل، بالرغم من أن التعنت الصهيوني يُفشل عملية التفاوض، بالتزامن مع مواصلة سياسة تجويع الفلسطينيين وارتكاب المجازر الوحشية وشن الغارات الجوية الكثيفة ضد قطاع غزة.وناقشت المفاوضات، التي غاب عنها وفد حكومة الحرب، اقتراحاً لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تقوم "حماس" خلاله بإطلاق سراح حوالي 40 أسيراً إسرائيلياً، بما في ذلك النساء والمسنون والمرضى، وخمسة جنود صهاينة مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. وتضمنت المناقشات شروط إطلاق سراح ما لا يقل عن 15 أسيراً فلسطينياً من أصحاب التهم العالية في سجون الاحتلال.وتكمن أبرز معيقات نجاح المفاوضات غير المباشرة، بالإضافة إلى ما سبق، حول عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، ومعرفة عدد المحتجزين الصهاينة الأحياء في القطاع، في ظل خلاف الطرفين بشأن السماح للرجال في سن الخدمة العسكرية بالعودة إلى شمال غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، مقابل السماح للنساء والأطفال وكبار السن فقط بالعودة إلى هناك خلال توقف عدوان الاحتلال.غير أن "حماس" تطالب بضمان عودة جُل النازحين ومنهم عائلات فلسطينية كاملة إلى شمال غزة، وهو الأمر الذي يقلق الاحتلال الذي لا يريد عودة المدنيين من حنوب غزة إلى شمالها، خشية تجمع مقاتلي الحركة بين المدنيين العائدين إلى شمال غزة، كخطوة لاستعادة قوتها مجدداً، وفق ادعاءات حكومة الحرب.بالإضافة إلى ذلك؛ تضغط "حماس" من أجل انسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة من أجل السماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم في الشمال، وضمانات بأن وقف إطلاق النار الدائم سيأتي بعد توقف يستمر 6 أسابيع، في مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء.في المقابل، تريد حكومة الحرب منح حماس "مهلة رمضانية" للإفراج عن أسراها قبل أن تبدأ ما تقول إنها عملية عسكرية ضرورية في رفح، المدينة المجاورة للحدود المصرية، بزعم تفكيك القوى العسكرية والحكومية "لحماس" لمنعها من العودة إلى حكم غزة بمجرد توقف العدوان.وقالت حركة "حماس"، إنها أبدت المرونة المطلوبة في مفاوضات القاهرة، بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف عدوان الاحتلال على القطاع.واتهمت "حماس"، حكومة الحرب بأنها "لا تزال تتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، والانسحاب من القطاع، وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني".وقال القيادي في "حماس"، محمود مرداوي، إن الاحتلال يقوم بعملية تضليل من خلال نشر الأكاذيب والتسريبات، فعلى سبيل المثال لم يطلبوا من خلال المفاوضات مطلقا أسماء الأسرى الأحياء.وأضاف مرداوي، في تصريحات له أمس، إن إطار باريس 2 لم يشكل أساسًا للمفاوضات إنما جرت المفاوضات بناء على أوراق جديدة، مشدداً على أنه من غير الصحيح أن المقاومة تريد زيادة المساعدات فقط بل هناك خمسة أمور رئيسة شرط لأي اتفاق.ونوه إلى أن الشروط هذه تتمثل في وقف إطلاق النار والانسحاب وعودة النازحين ورفع الحصار وإغاثة المواطنين الفلسطينيين وصفقة تبادل مشرفة.وكان الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، قد أعرب، الأسبوع الماضي، عن ثقته في أن الاتفاق بات "في متناول اليد"، فقد قال مسؤولون أميركيون إنهم يأملون بالتوصل لاتفاق ووقف مؤقت للحرب قبل شهر رمضان.في حين يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 9 مجازر وحشية ضد العائلات الفلسطينية، أمس، راح ضحيتها 83 شهيداً و142 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة جرائمه إلى 30800 شهيد و72298 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.ولفتت "الصحة الفلسطينية" إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بطلب دولة جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على الاحتلال، بسبب "المجاعة واسعة النطاق" التي تحدث نتيجة عدوانه المتواصل على قطاع غزة.وأشارت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إلى أن الشعب الفلسطيني بات يموت جوعاً، فيما تتعمد سلطات الاحتلال ارتكاب مجازر بحق المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات الإنسانية المحدودة للغاية.وأكدت أن الاحتلال من خلال أفعاله ينتهك مع سبق الإصرار، وبلا هوادة، اتفاقية الإبادة الجماعية، ويتحدى التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية.وأضافت، أن الإبادة الجماعية التي تتكشف في قطاع غزة تتطلب التعديل الفوري والعاجل من المحكمة الدولية لأوامرها السابقة بشأن التدابير الاحترازية المؤقتة، واتخاذ تدابير احترازية إضافية، بما في ذلك الوقف الفوري للإبادة الجماعية.وأشارت إلى أن الاحتلال يقوم بإبادة الشعب الفلسطيني ومحوه، بينما تعكس جرائمه بربريته ووحشيته اللتين لا حدود لهما، مناشدة محكمة العدل الدولية للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.