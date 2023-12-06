الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مفرج عنهم لنتنياهو: كنا نخاف الموت من القصف الإسرائيلي لا من حماس

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الاسرى المفرج عنهم

تعرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء من "حكومة الحرب" الاسرائيلية لهجوم شرس ممن كانوا محتجزين لدى حماس وتم الافراج عنهم، وكذلك من ذوي المستمرين بالأسر، أثناء اجتماع عقدوه معه.

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وخلال الاجتماع سمع نتنياهو منهم أن أكثر ما كان يخيفهم خلال احتجازهم "هو الموت من القصف الإسرائيلي، لا من حماس" بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.


وكان الاجتماع متوترا بشكل ملحوظ، وفوضويا في بعض مراحله، ففيه ارتفعت أصوات بوجه نتنياهو الذي لم يتعامل بشكل مباشر مع أي من مطالبهم، بل قرأ تصريحات مكتوبة على ورقة "فأثار غضبهم، وسمعت أصوات تطالبه بالاستقالة" وفق الاعلام العبري. وكالات 

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