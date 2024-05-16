الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مفوضية اللاجئين": لا نشجع أو نسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم حاليا

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري-(أرشيفية)
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري-(أرشيفية)
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها لا تشجع أو تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت، وذلك ردا على اتهامات بأن المنظمة الأممية تقلص المساعدات وتقطعها لإرجاع اللاجئين إلى بلدهم الأصلي.اضافة اعلان
وأوضحت المفوضية في قناتها في تطبيق التراسل في واتساب، إن موقفها ثابت ولم يتغير، وهي لا تشجع أو تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت.
وبينت أن موقفها ينبع من "حقيقة أن الأوضاع الحالية في سوريا غير مناسبة لعودهم الآمنة"، مؤكدة أن قرار العودة إلى بلد الأصل هو طوعي تماما.
الأسبوع الماضي، حذرت المفوضية من أن نقص الموارد المالية يحد بشدة من دعم العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى بلدانهم، وذلك في ظل مواجهة المنظمة لانخفاض في التمويل المقدم لعملياتها.
وتلقت المفوضية السامية، 11% فقط من المتطلبات المالية لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الحالي، وحذرت من مخاطر إضافية على اللاجئين بما يشمل إمكانية الهجرة غير النظامية عبر البحر.
واضطرت المفوضية إلى خفض نفقاتها المقررة بشكل كبير في أربعة بلدان - وهي الأردن ولبنان وسوريا واليمن - بمبلغ إجمالي قدره 93 مليون دولار حتى الآن.
وأعلنت تخفيضا قيمته 28 مليون دولار لبرامجها في الأردن خلال العام الحالي، في ظل مواجهة المنظمة لانخفاض في التمويل المقدم لعملياتها.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 634728 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وذلك حتى 4 أيار/مايو الحالي.

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