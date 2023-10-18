مفوض حقوق الإنسان الأممي: عاجزون عن التعبير عما جرى في غزة

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دان المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي في غزة.وقال تورك، في بيان صحفي إن "الكلام يعجز عن التعبير، وهذه الليلة قُتل مئات الأشخاص بطريقة مروّعة في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، بمن فيهم مرضى ومقدّمو رعاية صحية وعائلات لجأت إلى المستشفى وهم من الأكثر ضعفا".كما أشار تورك إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل عصر يوم الثلاثاء عندما تعرضت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في مخيم المغازي للاجئين إلى القصف، مشيرا إلى أن المدرسة كانت مأوى لنحو 4000 شخص لاذوا بها.وشدد تورك على أن المستشفيات بمثابة مكان مقدس، "ويجب حمايتها بأي ثمن" مضيفا أننا وحتى اللحظة لا نعلم الحجم الكامل لهذه المذبحة، لكن الأمر الواضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور".ودعا المفوض السامي، جميع الدول ذات التأثير لبذل كل ما بوسعها لإنهاء "هذا الوضع المخيف" مشددا على ضرورة حماية المدنيين، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى من يحتاجها على وجه السرعة.وشدد تورك على وجوب "محاسبة من تثبت مسؤوليتهم" عن ذلك.-- (بترا)