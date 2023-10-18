الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مفوض حقوق الإنسان الأممي: عاجزون عن التعبير عما جرى في غزة

1081812397_0_206_3273_2047_1920x0_80_0_0_03136fe4f7ad7b795d36e336335f508c
قصف غزة
دان المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي في غزة.

وقال تورك، في بيان صحفي إن "الكلام يعجز عن التعبير، وهذه الليلة قُتل مئات الأشخاص بطريقة مروّعة في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، بمن فيهم مرضى ومقدّمو رعاية صحية وعائلات لجأت إلى المستشفى وهم من الأكثر ضعفا".اضافة اعلان
كما أشار تورك إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل عصر يوم الثلاثاء عندما تعرضت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في مخيم المغازي للاجئين إلى القصف، مشيرا إلى أن المدرسة كانت مأوى لنحو 4000 شخص لاذوا بها.
وشدد تورك على أن المستشفيات بمثابة مكان مقدس، "ويجب حمايتها بأي ثمن" مضيفا أننا وحتى اللحظة لا نعلم الحجم الكامل لهذه المذبحة، لكن الأمر الواضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور".

ودعا المفوض السامي، جميع الدول ذات التأثير لبذل كل ما بوسعها لإنهاء "هذا الوضع المخيف" مشددا على ضرورة حماية المدنيين، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى من يحتاجها على وجه السرعة.

وشدد تورك على وجوب "محاسبة من تثبت مسؤوليتهم" عن ذلك.
-- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
369748

الخارجية المصرية: إلغاء القمة الرباعية بسبب قصف المستشفى المعمداني في غزة

منذ 3 دقيقة
1079464210_0_0_1400_789_1920x0_80_0_0_1f158b304cacbf9fee1280008fd7e5f8

بايدن يصدر بيانا عن "مأساة" مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

منذ 32 دقيقة
20231017200043reup-2023-10-17t195756z_42448885_rc23u3a8wmx3_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-hospital.h-1-730x438

المديرة التنفيذية لليونيسف تعليقا على مجزرة المستشفى:" المشاهد على الأرض مفجعة"

منذ 59 دقيقة
HemKpYerP0fxWnOn89xajikB0bU1XB3P3G3rzDgA

جلسة طارئة لمجلس الأمن حول غزة اليوم

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-18 at 1.46.39 AM

عباس: قصف مستشفى "المعمداني" جريمة حرب لا يمكن أن تمر

منذ2 ساعة
1044423031_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_31acf8e9c63d2223d21aa3143ea65d40

روسيا و الإمارات تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

خطوط الأردن الحمراء في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يأتي الرئيس الأميركي إلى عمان؟

ماهر أبو طير |اليوم

"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!

موفق ملكاوي |اليوم

هل تراجعت احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات | منذ7 ساعة
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
 