مقترح أميركي معدل لوقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن

اضافة اعلان

وبحسب قناة "الجزيرة"، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح "الرهائن".وأشارت البعثة إلى أن "إسرائيل" "قبلت" المقترح ولدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حركة حماس لقبوله.ووزعت الولايات المتحدة مساء الأحد، مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بمجلس الأمن الدولي بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ويرحب القرار الأميركي المعدل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 أيار/ مايو الماضي وقبلته "إسرائيل"، ويدعو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقبوله، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.ويؤكد مشروع القرار أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرحب باستعداد أميركا ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.ويرفض مشروع القرار أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.