 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقترح أميركي معدل لوقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي - (أرشيفية)
مجلس الأمن الدولي - (أرشيفية)
أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار معدل بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب قناة "الجزيرة"، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح "الرهائن".اضافة اعلان

وأشارت البعثة إلى أن "إسرائيل" "قبلت" المقترح ولدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حركة حماس لقبوله.

ووزعت الولايات المتحدة مساء الأحد، مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بمجلس الأمن الدولي بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويرحب القرار الأميركي المعدل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 أيار/ مايو الماضي وقبلته "إسرائيل"، ويدعو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقبوله، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.

ويؤكد مشروع القرار أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرحب باستعداد أميركا ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.

ويرفض مشروع القرار أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.
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