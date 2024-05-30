 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل جنديين إسرائيليين بعملية دهس في نابلس.. وحماس تعلق

دفن جندي إسرائيلي قتل في معارك بقطاع غزة - (أرشيفية)
دفن جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين؛ جرّاء تعرّضهما للدهس في عملية نُفّذت جنوب شرق نابلس، في وقت متأخر من ليل الأربعاء/ الخميس، فيما انسحب منفذها من المكان، وشرعت قوات من جيش الاحتلال، في عمليات بحث عنه.اضافة اعلان

وذكرت مصادر محلية أن العملية نُفذت عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، مشيرة إلى أن منفّذ العملية هاجم جنود الاحتلال بمركبته وأسقط اثنين منهم، ثم عاود الرجوع عليهما عند الحاجز.

وقال طاقم طبيّ إسرائيلي وصل إلى مكان عملية الدهس: "لقد قيل لنا في مكان الحادث إن اثنين من المارة قد دُهسا ونتيجة لذلك أصيبا بجروح حرجة وخطيرة".

وأضاف: "لقد قدمنا المساعدة في مكان الحادث لأحد الجرحى، وحالته تعتبر حرجة في هذه المرحلة، وتم إخلاء جريح آخر من مكان الحادث في حالة خطيرة".

في المقابل، قال رئيس مستوطنات شمالي الضفة الغربية يوسي داغان في بيان: "عملية الدهس وقعت بالقرب من حاجز أمني جنوب نابلس والمصابان جنديان".

ولاحقا، أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل المصابين في عملية الدهس قرب نابلس.

وأكد موقع "حدشوت بزمان" العبري، أن القتيلين في عملية الدهس هما جنديان.

وشرعت قوات من جيش الاحتلال بمشاركة وحدات خاصة وبدعم جويّ في عمليات بحث عن منفذ العملية، الذي ذكرت تقارير أنه نجح في الانسحاب، وتوجّه إلى نابلس.

وفي الصدد ذاته، أكّدت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال، قد اقتحمت شارع روجيب شرقي مدينة نابلس ومدخل بلدة عورتا جنوبي نابلس".

حماس تعلق

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا مساء اليوم الأربعاء قرب حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، هي رد طبيعي على عدو مجرم، يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف والقوانين الدولية".

وأضافت الحركة في بيان، "إن جرائم الاحتلال النازي الممتدة من رفح حتى جنين، وشلّال الدم النازف من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ستبقى لعنة تطارده، فجذوة المقاومة لا ترهبها مجازر ولا يطفئ لهيبها عدوان".

وتابع البيان: "نبارك هذا العمل البطولي والشجاع، ونؤكّد أن عيون المقاومة متيقظة وتتربص بالعدو في كل مكان لتحرير الأرض والمقدسات واسترداد الحقوق رغم أنف الاحتلال".

ودعت حماس "أبناء شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لمزيد من العمل المقاوم بكل أشكاله، والتصدي بقوة لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان من أرضنا المحتلة".
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