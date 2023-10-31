الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل جندييْن إسرائيليين في اشتباكات شمال غزة

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أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده خلال توغل بري على تخوم قطاع غزة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين من وحدة النخبة "سييرت جفعاتي" قتلا صباح اضافة اعلان
اليوم الثلاثاء في شمال غزة، كما أصيب آخران بجروح خطيرة. -(بترا)
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