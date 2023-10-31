مقتل جندييْن إسرائيليين في اشتباكات شمال غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده خلال توغل بري على تخوم قطاع غزة.وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين من وحدة النخبة "سييرت جفعاتي" قتلا صباحاليوم الثلاثاء في شمال غزة، كما أصيب آخران بجروح خطيرة. -(بترا)