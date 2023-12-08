اضافة اعلان

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي أسير في غزة بعد اشتباك مع قوة إسرائيلية، مشيرة إلى أنه جرى إفشال محاولة الوصول للجندي.وقالت الكتائب، إنه جرى اكتشاف فوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها تحرير أسرى "العدو" والاشتباك معها؛ مما أدى لمقتل وإصابة أفراد القوة.وتحدثت القسام عن تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، مشيرة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.وقالت "القسام": "فجر اليوم أفشل مجاهدونا محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود، وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".