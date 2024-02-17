السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل جندي إسرائيلي أصيب في عملية كريات ملاخي

مقتل جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
مقتل جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي أصيب بعملية إطلاق النار في كريات ملاخي أمس.اضافة اعلان
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