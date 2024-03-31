الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة

أرشيفية
أرشيفية
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، بمقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها أول أمس الجمعة، جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان
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