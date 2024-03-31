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الأحد 31 آذار 2024
10:02 م
مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة
أرشيفية
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، بمقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها أول أمس الجمعة، جنوبي قطاع غزة.
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