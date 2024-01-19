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الجمعة 19 كانون الثاني 2024
11:52 ص
مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح بمعارك غزة
مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك جنوبي قطاع غزة.
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك جنوبي قطاع غزة.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة في معارك دارت قبل يومين جنوبي القطاع.
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(بترا)
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