مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح بمعارك غزة

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أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك جنوبي قطاع غزة.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة في معارك دارت قبل يومين جنوبي القطاع.(بترا)