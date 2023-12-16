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السبت 16 كانون الأول 2023
10:01 م
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرَين على حدود لبنان
أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال، السبت، أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران في منطقة مرغليوت على الحدود اللبنانية، فيما أكد ناطق لوكالة فرانس برس أن الضحايا سقطوا بهجوم لـ"طائرة معادية".
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