مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في طولكرم

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديا قتل وأصيب آخر مساء الاثنين، في مخيم نور شمس بطولكرم، في الضفة الغربية المحتلة.



وأضاف جيش الاحتلال، أن الجندي الذي قتل كان يستقل "مدرعة النمر"، وانفجرت بها عبوة ناسفة محلية الصنع. اضافة اعلان



وأعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس- الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي-، في وقت سابق الاثنين، أن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم.



واستُشهد الاثنين، طفل وامرأة، وأصيب 4 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيميها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.



ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استُشهد في الضفة الغربية بما فيها القدس، 556 فلسطينيا بينهم 137 طفلا.



وقصفت طائرة احتلال مسيرة، الأحد، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهاد الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما) وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف الخميس، بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 17 جندياً بتفجير عبوات ناسفة، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية. (المملكة)