الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل جنود إسرائيليين بنيران قوات إسرائيلية في غزة

1698061839-1421565424
جنود اسرائيليون

قال عدد من المراسلين العسكريين الإسرائيليين أن هناك عددا كبيرا من حوادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في وحدات أخرى خلال القتال في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقال أحد الصحفيين في دولة الاحتلال إن "حوادث النيران الصديقة، وإطلاق النار من قبل قواتنا على قواتنا، تتجاهلها وسائل الإعلام (الإسرائيلية) تماما".


وتابع : "الوحدات تتحرك بكثافة كبيرة، وفي خطر كبير، والاستخدام الكبير للنيران يؤدي أيضا إلى خطر متبادل بين القوات..بالإضافة إلى ذلك، هناك حوادث تتعلق بالإرهاق بعد أسابيع من النشاط المطول وعدد غير قليل من المشاكل الناجمة عن عدم الالتزام بالانضباط التشغيلي".


ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مراسلين عسكريين قولهم إن سبب عدم التطرق إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بنيران القوات الإسرائيلية يتعلق بالحذر والحساسية تجاه أسر الجنود القتلى.


ويشير المراسلون إلى أن الامتناع عن النشر ليس مطلقا، وأنه في مراحل لاحقة وبعد الانتهاء من التحقيق. وكالات 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
255117

إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة

منذ1 ساعة
386716

وسائل إعلام: توتر في العلاقة بين بايدن ونتنياهو

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-21 at 1.34.30 AM

فصائل عراقية تستهدف قاعدة "عين الأسد" الأميركية

منذ3 ساعة
421323

الأمم المتحدة: 800 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة لا تصلهم المساعدات

منذ4 ساعة
3A63B7E2-DAFC-4B77-9723-BDC9DE674C8F

أمريكا: اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة بات أقرب "من أي وقت مضى"

منذ4 ساعة
عدوان الاحتلال الفاشي على قطاع غزة-(وكالات)

2 % من الغزيين بين شهيد وجريح ومفقود و70 % نازحون

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطيني حارب فلاموه وهادن فعاتبوه

ماهر أبو طير |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لماذا يرى الأردن التهجير إعلان حرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ8 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 