مقتل جنود إسرائيليين بنيران قوات إسرائيلية في غزة

قال عدد من المراسلين العسكريين الإسرائيليين أن هناك عددا كبيرا من حوادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في وحدات أخرى خلال القتال في قطاع غزة.

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وقال أحد الصحفيين في دولة الاحتلال إن "حوادث النيران الصديقة، وإطلاق النار من قبل قواتنا على قواتنا، تتجاهلها وسائل الإعلام (الإسرائيلية) تماما".



وتابع : "الوحدات تتحرك بكثافة كبيرة، وفي خطر كبير، والاستخدام الكبير للنيران يؤدي أيضا إلى خطر متبادل بين القوات..بالإضافة إلى ذلك، هناك حوادث تتعلق بالإرهاق بعد أسابيع من النشاط المطول وعدد غير قليل من المشاكل الناجمة عن عدم الالتزام بالانضباط التشغيلي".



ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مراسلين عسكريين قولهم إن سبب عدم التطرق إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بنيران القوات الإسرائيلية يتعلق بالحذر والحساسية تجاه أسر الجنود القتلى.



ويشير المراسلون إلى أن الامتناع عن النشر ليس مطلقا، وأنه في مراحل لاحقة وبعد الانتهاء من التحقيق. وكالات