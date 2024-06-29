 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين بهجوم مسلح على صناديق اقتراع في إيران

سيدة تدلي بصوتها في انتخابات إيران (رويترز)
سيدة تدلي بصوتها في انتخابات إيران (رويترز)
لقي اثنان من قوات الأمن مصرعهما، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح، خلال إطلاق نار على سيارة تحمل صناديق اقتراع للانتخابات الرئاسية في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران.اضافة اعلان

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "مسلحين فتحوا النار على سيارة تحمل صناديق الاقتراع في منطقة جيكيغور التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران".

وأضافت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية "وفق المعلومات الأولية، بأن اثنين من رجال الأمن لقيا مصرعهما فيما أصيب 5 آخرون بجروح خلال تبادل إطلاق النار على المسلحين".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما ينشط تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض الذي تعتبره طهران منظمة إرهابية في إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم للحدود مع باكستان.

وبحسب النتائج الأولية، بلغت نسبة المشاركة في مدن محافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية 30 بالمائة من نسبة المقترعين.
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