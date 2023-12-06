مقتل ضابط إسرائيلي جديد في معارك شمال قطاع غزة

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عمان- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة.وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد ارتفع عدد قتلى الجيش إلى 10 خلال الـ24 ساعة الأخيرة. -(بترا)