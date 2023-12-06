الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل ضابط إسرائيلي جديد في معارك شمال قطاع غزة

جندي من قوات الاحتلال
جندي من قوات الاحتلال
عمان- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد ارتفع عدد قتلى الجيش إلى 10 خلال الـ24 ساعة الأخيرة. -(بترا)اضافة اعلان
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