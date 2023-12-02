السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة العقيد إساف حمامي

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العقيد إساف حمامي
‏أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، في هجوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، مع بداية معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب "القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس).اضافة اعلان
‏وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، وفقا لموقع /واي نت/ العبري أن جثة العقيد إساف في قبضة المقاومة الفلسطينية بغزة.
‏ويعد إساف أكبر ضابط يقتل خلال معركة "طوفان الأقصى" إلى جانب ضابطين آخرين وهما: قائد الوحدة المتعددة الأبعاد العقيد اروي ليفي، وقائد لواء ناحال العقيد يوناتان شتاينبرغ.
وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، في (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.

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