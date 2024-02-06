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الثلاثاء 06 شباط 2024
9:15 م
مقتل قائد عسكري في جيش الاحتلال بمعارك غزة
أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، مقتل نائب قائد اللواء 601 التابع لسلاح الهندسة في معارك شمال قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 3 عسكريين في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
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