مقتل قائد عسكري في جيش الاحتلال بمعارك غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، مقتل نائب قائد اللواء 601 التابع لسلاح الهندسة في معارك شمال قطاع غزة.وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 3 عسكريين في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.