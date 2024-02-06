الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل قائد عسكري في جيش الاحتلال بمعارك غزة

أرشيفية
أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، مقتل نائب قائد اللواء 601 التابع لسلاح الهندسة في معارك شمال قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 3 عسكريين في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.اضافة اعلان
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