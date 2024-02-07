الخميس 08 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل قياديين في كتائب حزب الله بهجوم في بغداد

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مقتل قياديين في كتائب حزب الله بهجوم في بغداد
قتل قياديان في كتائب حزب الله بهجوم شهدته بغداد ليل الأربعاء.
واستهدفت طائرة مسيّرة سيارة في منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.اضافة اعلان
وتبين أن من بين القتلى القياديان في الحشد الشعبي أبو باقر الساعدي الذي يعد مهندس الصواريخ في كتائب حزب الله، وأركان العلياوي مسؤول منظومة المعلومات في الكتائب.
وقال مصدر أمني لـ"فرانس برس"، إن "طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل".
وبحسب مصدر أمني ثان أكد وقوع الهجوم، فإن السيارة كان يستقلها "قيادي في الحشد الشعبي"، الذي يضم كتائب حزب الله.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، سيارة محترقة بالكامل من جراء الهجوم.
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