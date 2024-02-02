الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل مستشار عسكري إيراني بهجوم على جنوب دمشق

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مقتل مستشار عسكري إيراني بهجوم على جنوب دمشق
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مستشار عسكري إيراني في الهجوم الإسرائيلي على جنوب دمشق.
وكان التلفزيون السوري أفاد بوقوع "عدوان جوي إسرائيلي استهدف جنوب دمشق" فجر اليوم، وقال إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ.اضافة اعلان
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