مقتل مستشار عسكري إيراني بهجوم على جنوب دمشق

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أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مستشار عسكري إيراني في الهجوم الإسرائيلي على جنوب دمشق.وكان التلفزيون السوري أفاد بوقوع "عدوان جوي إسرائيلي استهدف جنوب دمشق" فجر اليوم، وقال إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ.