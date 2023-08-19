مقتل مستوطنين بإطلاق نار في حوارة شمال الضفة

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الأراضي الفلسطينية - على وقع ارتقاء شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال؛ قتل مستوطنان إسرائيليان إثر إطلاق النار استهدفهما أمس في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وقد شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الشاب محمد أبو عصب، الذي ارتقى متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، شرق نابلس، منذ أيام؛ وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.وفيما يتعلق بمقتل المستوطنين ذكرت أنباء أنهما قتلا بعد إطلاق النار عليهما داخل محطة لغسيل السيارات على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة.بدورها، قالت صحيفة "معاريف" إن منفذ عملية حوارة وصل لموقع العملية ماشيا وأطلق النار باتجاه شخصين من مسافة قصيرة.من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وأطلق عملية واسعة لملاحقة مطلقي النار. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدات وقرى جنوب نابلس بحثا عن منفذي إطلاق النار في حوارة.وعلى الفور باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق النار في حوارة ووصفته بالعملية البطولية، مؤكدة أنها نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر بالدفاع عن شعبنا.كما أشادت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق النار قرب حاجز حوارة، واعتبرته ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام توترا شديدا إثر تكرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، وذلك من أجل اعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، علاوة على هجمات متكررة نفذها مستوطنون إسرائيليون على قرى وبلدات فلسطينية.في المقابل، يشن فلسطينيون بين الفينة والأخرى هجمات بإطلاق نار وعمليات دهس على جنود إسرائيليين ومستوطنين بالضفة.-(وكالات)