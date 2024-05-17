الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا

مقتل مهربين في اشتباك مع الجيش على الحدود الأردنية السورية

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء الخميس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.اضافة اعلان
وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وضبط عدد من الأسلحة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تسخر جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
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