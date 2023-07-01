السبت 01 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مقتل نائل الذي أشعل فرنسا.. كلماته الأخيرة وتفاصيل من حياته

WhatsApp Image 2023-07-01 at 3.29.22 PM
مقتل نائل الذي أشعل فرنسا.. كلماته الأخيرة وتفاصيل من حياته
كشف موقع "لا فو دو نورد" الفرنسي، بعض التفاصيل عن الطفل نائل المرزوقي، الذي قتل على يد الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء، مما أشعل احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء فرنسا.اضافة اعلان

ماذا حصل؟

وتوفي الشاب ذو الأصول الجزائرية نائل، البالغ من العمر 17، عاما أثناء فحص مروري الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس، عندما لم يمتثل لشرطة المرور.

مقتله تسبب بأزمة في فرنسا، حيث أظهرت مقاطع مصورة من أنحاء مختلفة في البلاد حرائق مشتعلة، فيما أطلق متظاهرون ألعابا نارية على الشرطة وأحرقوا سيارات وممتلكات عامة.

من ناحيته، قدم شرطي فرنسي الاعتذار لعائلة الفتى، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء للانعقاد.

 
من هو نائل؟

نائل هو شاب جزائري الأصل، يبلغ من العمر 17 عاما، ويعمل في وظيفة توصيل وجبات "البيتزا".

وفقا لموقع "لا فو دو نورد"، أكد محاميه أنه كان محبوبا في الحي الذي يقطنه مع والدته.

 
كلماته الأخيرة لوالدته

قالت والدة الطفل في فيديو: "صباح الثلاثاء، أعطاني قبلة، وقال لي إنني أحبك، ثم خرج".

وأضافت: "بعد ساعة من خروجه، وصلني خبر أنه قتل على يد الشرطة".



أما مدربه في فريق الرغبي الذي يلعب به نائل، فأكد أنه شخص ناجح اجتماعيا، وكان عازما على تغيير مسار حياته والخروج من الفقر.

وأكد مدربه أنه لم يتاجر بالمخدرات ولم يقم بالسرقات، مثل الكثيرين من ضاحيته.

 ظهور في المحاكم

وأكد محامي الشاب أنه لا يحمل سجلا إجراميا، لكنه معروف في المحاكم الفرنسية، بسبب "خلافاته مع الشرطة ورفضه الامتثال لقوانينهم مرات عدة".
169845Image1-775x445_d

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي منذ18 ساعة

WhatsApp Image 2023-06-30 at 11.39.42 PM

مصرع 48 شخصاً على الأقلّ في حادث مروري في كينيا منذ19 ساعة

60775181-c0d8-41dd-ba9a-e6a973bd88d8

مجلس الامن يقرر سحب قوات حفظ السلام من مالي منذ19 ساعة

1688149942802

إلغاء 59 رحلة جوية جراء إضراب في مطار جنيف منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
649e753d615fa

فرنسا: اعتقال 667 شخصا بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي

30 حزيران 2023
649e759d8269a

ماكرون يترأس اجتماعا جديدا لخلية الأزمة حول أعمال الشغب

30 حزيران 2023
اقرأ أيضا
649fd0bd2a54a

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا

منذ4 ساعة
649f3dc052661

قلق بريطاني أسترالي كندي من الموافقة على بناء وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة

منذ4 ساعة
gRjnj

"لن تحتفل بعيد ميلادك".. "الشاباك" يحقق في رسالة تهديد بالقتل لنتنياهو

منذ4 ساعة
1688206075820

بريطانيا وأستراليا وكندا تدعو إسرائيل للتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة

منذ5 ساعة
حجاج الأردن و٤٨ يودعون مكة بالدموع مع أداء آخر مناسك الحج

الصحة السعودية: نجاح الخطط الصحية لموسم الحج

منذ6 ساعة
649fcbd46ae9f

توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
 