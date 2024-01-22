الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل وإصابة نحو 20 عسكريا إسرائيليا في خان يونس

إصابات في جيش الاحتلال
إصابات في جيش الاحتلال
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خان يونس.-(وكالات)اضافة اعلان
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