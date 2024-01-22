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الإثنين 22 كانون الثاني 2024
11:37 م
مقتل وإصابة نحو 20 عسكريا إسرائيليا في خان يونس
إصابات في جيش الاحتلال
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خان يونس.-(وكالات)
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