مقتل 258 جنديا إسرائيليا في طوفان الأٌقصى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، مقتل 258 جنديًا على الأقل منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة في نهاية الأسبوع.وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في إحاطة صحافية، "تم إخطار العائلات الثكلى لـ 258 جنديا سقطوا رسميا"، علما بأن الجيش كان أعلن في حصيلة سابقة بأن 169 جنديا قتلوا.