الأربعاء 21 حزيران 2023
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مقتل 28 إسرائيليا منذ بداية العام

مكان العملية التي وقعت على مدخل مستوطنة عليي في الضفة الغربية أمس الثلاثاء وأدت إلى مقتل 4 إسرائيليين
من مكان عملية مستوطنة عليي في الضفة الغربية المحتلة أمس الثلاثاء والتي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين

شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حصيلة هي الأثقل في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، وصل عدد القتلى الإسرائيليين خلال 2023 إلى 28 قتيلا جراء العمليات التي وقعت منذ بداية العام.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع بنسبة 28% وبواقع 8 قتلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك زيادة أكبر منذ بداية العام الحالي في عدد التحذيرات من هجمات فلسطينية على عكس العام الماضي.

وفيما يتعلق بعملية أمس داخل مستوطنة عليي بين رام الله ونابلس، أوضحت الصحيفة أنه تم التخطيط للعملية بعناية وأن حركة حماس تقف خلفها.

وتاليا تفاصيل العمليات التي أسفر عنها مقتل عدد من الإسرائيليين:

27-1-2023: عملية إطلاق نار في نيفيه يعقوب - مقتل 7.

10-2-2023: عملية دهس في راموت - مقتل 3.

13-2-2023: عملية طعن على حاجز شعفاط - مقتل 1.

26-2-2023: عملية إطلاق نار بالقرب من حوارة عند تقاطع عينابوس - مقتل 2.

27-2-2-23: عملية إطلاق نار في الأغوار - مقتل 1.

9-3-2023: عملية إطلاق نار في ديزنغوف - مقتل 1.

7-4-2023: عملية إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في الأغوار - مقتل 3.

7-4-2023: عملية دهس على المتنزه في تل أبيب - مقتل 1.

30-5-2023: عملية إطلاق نار في شمال الضفة - مقتل 1.

3-6-2023: عملية إطلاق نار على الحدود الإسرائيلية المصرية - مقتل 3.

20-6-2023: عملية إطلاق نار في عيلي - مقتل 4.

يُشار إلى أن أحد القتلى لم تُعلن هويته بعد.

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وفيما يلي صورة تظهر هويات القتلى الإسرئيليين التي نشرتها الصحف العبرية على حد زعمها:

 



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