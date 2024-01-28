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الأحد 28 كانون الثاني 2024
7:45 م
مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا
أرشيفية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية ، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا.
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