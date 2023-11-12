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الأحد 12 تشرين الثاني 2023
7:24 م
مقتل 5 جنود أميركيين بتحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط
مقتل 5 جنود أميركيين بتحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا: عن مقتل 5 جنود أمريكيين نتيجة تحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط.
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