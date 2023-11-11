مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك في غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 5 جنود بمعارك في غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.