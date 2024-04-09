الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل 5 في هجمات بمناطق مختلفة في أوكرانيا

عامل يسير في محطة للطاقة الحرارية تضررت بسبب ضربة صاروخية روسية، في أوكرانيا، 8 نيسان 2024. (رويترز)
عامل يسير في محطة للطاقة الحرارية تضررت بسبب ضربة صاروخية روسية، في أوكرانيا، 8 نيسان 2024. (رويترز)
قال مسؤولون إن هجمات روسية في مناطق مختلفة من أوكرانيا أسفرت عن مقتل 5 أشخاص الاثنين.
وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 على الأقل في مدينة زابوريجيا في هجوم صاروخي.اضافة اعلان
وقالت السلطات إن مبنى صناعيا وسبعة من المباني السكنية بالإضافة إلى منشآت طبية وتعليمية لحقت بها أضرار.
ولم تكشف السلطات عن طبيعة الموقع الصناعي.
وأضافت أن 4 قنابل موجهة ضربت بلدة بيلوبيليا في منطقة سومي بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن الهجوم استهدف وسط البلدة التي يبلغ عدد سكانها 15 ألفا، وإن جهود الإنقاذ استمرت حتى المساء.
وقالت الإدارة الإقليمية إن أضرارا لحقت بمتاجر ومبنى مجلس المدينة.
وقال حاكم منطقة بولتافا في وسط البلاد إن شخصا لقي حتفة وأصيب 10 آخرون ولحقت أضرار بعدد من المنازل.
ولم يذكر الحاكم المنطقة التي وقع فيها الهجوم.
وفي زابوريجيا على الجانب الذي تسيطر عليه الحكومة الأوكرانية من خط المواجهة في الجنوب، أظهرت الصور التي نشرها ممثلو الادعاء سيارة ركاب غطتها الأنقاض وأعمدة خرسانية وحديدية انهارت.
استهدف هجوم صاروخي روسي الجمعة الماضي موقعا صناعيا آخر في المدينة، مما ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية ولقي 4 أشخاص مصرعهم.
وتسيطر القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة على امتداد نهر دنيبرو جنوب غرب المدينة، واتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة المحطة بطائرات مسيرة منذ الأسبوع الماضي.
وقالت كييف إنها لا علاقة لها بالوقائع الخاصة بمحطة الكهرباء التي أبلغت عنها روسيا، ووصفتها بأنها "استفزازات مسلحة".
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