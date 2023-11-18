السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل 6 جنود إسرائيليين في غزة

جندي من قوات الاحتلال
جندي من قوات الاحتلال
القدس المحتلة- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 6 ضباط وجنود خلال اشتباكات في قطاع غزة اليوم السبت. -(بترا)اضافة اعلان
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