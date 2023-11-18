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السبت 18 تشرين الثاني 2023
8:15 م
مقتل 6 جنود إسرائيليين في غزة
جندي من قوات الاحتلال
القدس المحتلة- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 6 ضباط وجنود خلال اشتباكات في قطاع غزة اليوم السبت. -(بترا)
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