مقتل 9 عسكريين إسرائيليين في معارك غزة خلال 24 ساعة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 9 ضباط وجنود خلال معارك في وسط وجنوبي قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلن جيش الاحتلال عن خسائره الجديدة على دفعتين. وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن ما جرى أمس يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب على غزة.