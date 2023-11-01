مكتب التحقيقات الفدرالي: نحذر من تزايد الهجمات ضد الولايات المتحدة

اضافة اعلان

حذر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، كريستوفر راي، مساء أمس الثلاثاء، من أن "الحرب بين إسرائيل وحماس زادت التهديد بشن هجمات ضد الأميركيين في الولايات المتحدة إلى مستوى آخر تماما"، بحسب واشنطن تايمز.وقال راي، أمام لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ، "نقدر أن تصرفات حماس وحلفائها ستكون مصدر إلهام لم نشهد مثيلا له منذ أن اطلق تنظيم داعش الإرهابي ما يسمى بـ "الخلافة " قبل عدة سنوات".وأضاف "لا يمكننا أيضا أن نستبعد، ونحن لا نستبعد احتمال أن تستغل حماس أو منظمة أخرى النزاع الحالي لشن هجمات هنا على أراضينا".وقال إن التهديد الأكبر هو للمجموعتين اليهودية والمسلمة في الولايات المتحدة.وأوضح أن "قلقنا الأشد هو أن يستوحي متطرفون عنيفون أو أفراد أو مجموعات صغيرة من أحداث الشرق الأوسط وان ينفذوا هجمات ضد أميركيين يمارسون حياتهم اليومية".وأضاف أن "الحرب المستمرة في الشرق الأوسط رفعت التهديد بشن هجوم ضد الأميركيين في الولايات المتحدة إلى مستوى آخر تماما".--(بترا)