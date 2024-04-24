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الأربعاء 24 نيسان 2024
2:23 م
ملك السعودية يدخل مستشفى لـ"إجراء فحوصات روتينية"
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لـ "إجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات".
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