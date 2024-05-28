منتدى الإعلام العربي في دبي.. دور محوري بالنهوض بالأوطان



انطلقت في دبي اليوم الثلاثاء أعمال "منتدى الإعلام العربي" في دورته الثانية والعشرين، والتي تمتد فعالياتها على مدار يومين تحت مظلة "قمة الإعلام العربي 2024"، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

ورحّب الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم الذي حضر الافتتاح بضيوف المنتدى من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن خارجه، معرباً عن اعتزاز دبي بمواصلة دورها في دعم القطاع الإعلامي على مستوى العالم العربي، وسعيها المستمر لتعزيز الحوار بين القائمين عليه والمسؤولين عن صياغة رسالته، وتكوين ملامح مستقبله، من أجل التوصل إلى صيغ شراكات وأطر تعاون يمكن من خلالها تسريع وتيرة التطوير الإعلامي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويدعم توجهاتها الإستراتيجية، ويساند خطاها على دروب التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال: "نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز دور دبي في بناء شراكات تخدم قطاع الإعلام وتدعمه في أداء رسالته والقيام بدوره في المجتمع على الوجه الأكمل وبما هو مأمول له من اكتمال الاستعداد لمستقبل يواصل فيه إسهامه في تأكيد الثوابت الوطنية وترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وإرثها الحضاري والثقافي العريق".

وأعرب عن ثقته في أن النقاشات التي تشهدها أروقة منتدى الإعلام العربي تخدم في إيجاد مقاربات واضحة حول مستقبل الإعلام وما يجب القيام به من جهود مشتركة من أجل توحيد الرؤى وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا المحورية المعنية بالمنطقة ومستقبلها .. وقال " اجتماع نخبة الرموز الإعلامية العربية في دبي فرصة مهمة لتأكيد قدرة هذا القطاع الحيوي على مواكبة طموحات شعوب المنطقة للمستقبل .. الإعلام دوره محوري ومؤثر في الأخذ بدفة الحوار العربي نحو مزيد من التقارب والتنسيق وتمديد جسور جديدة للتعاون في شتى المجالات، بما يدعم العمل المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار لكافة شعوب المنطقة العربية".

وضمن الافتتاح الرسمي للمنتدى، ألقى جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة رئيسية تناول خلالها ملامح مهمة من تطور قطاع الإعلام على صعيد منطقة دول المجلس، وما صاحب هذا التطور من ظواهر جديدة، وما تستدعيه من تحرك مشترك لدول المجلس للاستعداد لما تحمله تلك الظواهر من فرص وتحديات.

وقال البديوي: "يلعب منتدى الإعلام العربي دورًا محوريًا كمنبرٍ لتعزيز الحوار الهادف إلى النهوض بالأوطان وتنمية العقول، ويحمل الإعلام العربي على أكتاف أصواتٍ متعددة ومناهج متنوعة، تتماشى مع التقاليد المحلية وتستجيب للتطورات الحديثة، ما يتيح له تقديم محتوى فكري يثري المشهد الثقافي والاجتماعي في المنطقة."

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس يؤمن بأهمية التنوع والحوار وبناء العلاقات على أسس السلام والوئام، حتى صارت دول الخليج ملتقى القارات والحضارات، وصانعة للمبادرات العالمية وصمام أمان وسلام للعالم أجمع.

وحذّر من المخاطر المصاحبة للتطور السريع والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن البعض يلجأ إليها كوسيلة لترويج المخدرات وتجنيد العناصر الإرهابية والتأثير سلباً في السياسات والاقتصاد، الأمر الذي يتطلب جهودًا دولية مشتركة لوضع أسس وتشريعات وقيود صارمة لاستخدامات التقنية، لاسيما الذكاء الاصطناعي، في الإعلام.

وأرجع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جانباً من تلك المخاطر إلى الافتقار إلى توازن عادل في نقل الأحداث بعيدًا عن المصالح والضغوط، ما يجعل الحقيقة الضحية الأولى للحروب والنزاعات، مستشهداً بأمثلة قارن خلالها بين التغطيات الإخبارية التي أظهرت ازدواجية المعايير لدى بعض المؤسسات الإعلامية في تغطيتها للنزاعات الدائرة في المنطقة والعالم.

وكانت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لقمة الإعلام العربي، رحبت في بداية الافتتاح الرسمي لمنتدى الإعلام العربي الـ22، بضيوف الحدث، لافتة إلى أن إطلاق "قمة الإعلام العربي" هذا العام، لتكون المظلة الجامعة، لكل من منتدى الإعلام العربي، والمنتدى الإعلامي للشباب العربي، وجائزة الإعلام العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، يؤسس لحدث استثنائي تتكامل فيه الجهود بهدف دعم القطاع على الصعيد العربي الأشمل.

وأكدت أن التطلعات الآن تتركز على خلق مرحلةٍ مستقبليةٍ جديدة تمنح المبدعين في قطاع الإعلام دافعاً للتفاؤل بالحاضرْ وحافزاً على الأمل في المستقبل، الذي يشكل الشباب محوره، وهو ما دفع في اتجاه التركيز على هذه الفئة المهمة في قمة الإعلام العربي 2024، والتي اختتمت اول من أمس في إطارها الدورةَ الثانية للمنتدى الإعلامي للشباب العربي، فيما يواصل منتدى الإعلام العربي التأكيد على أن الشباب هم أمل الحاضر وأساس المستقبل في عالمنا العربي.

وتطرّقت المري إلى حقيقة أن المنطقة العربية تمر بمرحلة حافلة بالتحديات، فيما يتواصل العمل على توسيع فرص التنمية وزيادة مساحة التعايش ومقومات الاستقرار، في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة لاجتياز تداعيات إقليمية وعالمية كبيرة، لاسيما على الصعيد السياسي.. وتحديدا قضيتنا العربية .. القضية الفلسطينية.

وأكدت أنه على الرغم من تداخل الأحداث واهتزاز المعايير واختلاط المفاهيم، تظهر الحاجة إلى إعلاء صوتْ العقل والتمسك بالأمل والإيجابية، وهو النهج ذاته الذي التزمت به دولة الإمارات في إطار حرصها على تأكيد فرص الإنسان العربي في غدٍ أفضل وتعزيز ثقته في الوصول إليه.

واختتمت المرّي كلمتها بالتنويه بقيمة الحوار في أوقات التحديات، والحاجة للانتقال من الأحكام الجاهزة إلى طرح أسئلة جادة والبحث بعمقْ عن إجاباتٍ تخدمُ مصلحة مجتمعاتنا العربية، لافتة إلى الدور المحوري للإعلام في تحقيق هذا المطلب ومن خلال الحضور الذين يمثلون أهل الرأي والكلمة.-(وكالات)

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