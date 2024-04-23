الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منذ بدء العدوان وبإجراءات انتقامية.. الاحتلال يعتقل 8430 فلسطينيا

جيش الاحتلال يستمر باعتقال الفلسطينيين - (أرشيفية)
جيش الاحتلال يستمر باعتقال الفلسطينيين - (أرشيفية)
رام الله- قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال اعتقل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ما لا يقل عن 8430 فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس المحتلة.اضافة اعلان
وأوضح في ورقة خاصة أصدرها بمناسبة مرور 200 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة، أمس، أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.
وأشار نادي الأسير إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح (اتهام) حول (التحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبلغ عدد إجمالي المعتقلين حتى بداية الشهر الحالي أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) 849 وفقًا لما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدا على خلفية ما يسمى "التحريض".
وأدت الاعتداءات بحق المعتقلين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى استشهاد 16 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.
ومن بين الشهداء المعتقلين: الشهيد المعتقل وليد دقة الذي استُشهد جراء سلسلة من الجرائم الطبية التي تعرض لها، فضلا عن عمليات التنكيل والحرمان والتعذيب التي تعرض له على مدار 38 عاما من الاعتقال، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه منذ السابع من الشهر الجاري، وهو من بين 26 معتقلا استُشهدوا داخل السجون وما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.
ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية.
كما يرفض الاحتلال حتى اليوم السماح للطواقم القانونية بزيارة معتقلي غزة أو التواصل معهم، ولا تزال المعطيات المتوفرة معلومات ضئيلة ومحدودة تمكنت المؤسسات من الحصول عليها من خلال المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم من السجون.
وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم مستوى الجرائم والتوحش الذي ينفذه الاحتلال بحقهم، من بينهم معتقلون استُشهدوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم الطبية ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا فضلا عن التقارير التي كشف عنها الاحتلال حول ذلك، واعترافه بإعدام معتقلين، إضافة إلى أحد التقارير الذي يتضمن شهادة لطبيب يفيد ببتر أطراف معتقلين مرضى ومصابين في إحدى المنشآت التابعة لمعسكر (سديه تيمان).
وتعرض معتقلو غزة، لجميع أشكال التعذيب المختلفة، وعمليات التقييد المستمرة على مدار الوقت، فضلا عن سياسة التجويع، والاحتجاز في ظروف حاطة من الكرامة الإنسانية، وعمليات الإذلال والاعتداءات المستمرة، والتهديد بالقتل، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية، وسياسة تجريد المعتقلين والمعتقلات من ملابسهم التي انتهجها الاحتلال بحقهم.
وأعلنت إدارة سجون الاحتلال في مطلع نيسان (ابريل) احتجاز 849 معتقلا ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات، إضافة إلى هذا المعطى وجود (24) طفلًا من غزة في سجن (مجدو)، بالإضافة إلى مجموعة من المعتقلات في سجن (الدامون)، وهذه المعطيات كذلك لا تشمل كل الأطفال المعتقلين من غزة أو النساء.
وفرضت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من المعتقلين، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرح والتعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، التي تشكل كل السياسات الراهنة امتدادًا تاريخيًا لكل السياسات التي نفذها الاحتلال على مدار عقود، وقد سُجلت المئات من الإصابات بين صفوف المعتقلين بمن فيهم الأطفال والمرضى وكبار السن الذين تعرضوا للاعتداء من وحدات القمع.
وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، إذ سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بهم، وعزلتهم عن العالم الخارجي حتى اليوم، وقامت بزج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، ما فرض حالة من الاكتظاظ العالي جدا، إضافة إلى الجرائم الطبية التي تصاعدت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتحويل كل الإجراءات بما فيها ما يسمى (بالفحص الأمني- العدد)، إلى محطة للإذلال، كما استخدمت عمليات نقل المعتقلين وكذلك زيارة المحامين لمحطة للاعتداء عليهم وإذلالهم من خلال السجانين ووحدات القمع.
ويواصل الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزيارات للمعتقلين في سجون الاحتلال.
ولفت نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية الشهر الحالي أكثر من (3660) معتقلا إداريا من بينهم (22) من النساء، وأكثر من (40) طفلًا.
كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت (5210).-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دمار هائل في غزة بسبب القضف الإسرائيلي المتواصل على القطاع

الاحتلال يستخدم أسلحة في غزة محرمة دوليا تحول الجثث لرماد

منذ 8 دقيقة
مجلس الأمن

دعوة لتحرير مجلس الأمن من "الفيتو" للدول دائمة العضوية

منذ 8 دقيقة
دمار هائل خلفه عدوان الاحتلال على كافة مناطق قطاع غزة-(وكالات)

"قانون ليهي" ضد جيش الاحتلال.. عقوبة أميركية واهية

منذ 8 دقيقة
الإمارات: 545 مليون دولار لمعالجة منازل المواطنين من أضرار الأمطار

الإمارات: 545 مليون دولار لمعالجة منازل المواطنين من أضرار الأمطار

منذ1 ساعة
الأونروا

"الأونروا" تناشد الحصول على 1.21 مليار دولار

منذ3 ساعة
Untitled-1

بايدن يوقع قانوناً ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 9 دقيقة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |منذ 9 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 