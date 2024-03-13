منظمات دولية تدعو الدول لعدم الاختباء وراء المساعدات الجوية

شددت 25 منظمة دولية عاملة في قطاع غزة على أنه لا يمكن للدول الاختباء وراء عمليات الإنزال الجوي وجهود فتح ممر بحري للإيهام بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات الإنسانية في غزة.

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وأكدت -في بيان- أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لا تلبي احتياجات القطاع، كما لا يمكنها إطعام وشفاء 2.3 مليون شخص يعيشون في حالة كارثية.



وأشارت إلى أن بعض الدول التي نفذت إنزالا جويا للمساعدات تقوم أيضا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، مؤكدة أن على تلك الدول وقف ذلك وفرض وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات دون قيود.



ودعت المنظمات الدولية دول العالم إلى إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار والمساعدات البرية لمواجهة خطر الوفاة بالأمراض وسوء التغذية في قطاع غزة.