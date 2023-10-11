منظمات طبية دولية: الوضع الصحي في غزة كارثي

اضافة اعلان

عمان- حذرت منظمات طبية غير حكومية دولية من الوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الجيش الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، داعية إلى فتح ممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية واحترام القانون الإنساني.ووفقاً لـ(فرانس برس)، قالت رئيسة برنامج فلسطين لمنظمة أطباء بلا حدود، سارة شاتو، إن "الوضع كارثي، ولا أعتقد أن أحدا آمن في غزة". وأضافت "نقلنا جزءا من فرقنا إلى أحد مباني الأمم المتحدة، كانت التفجيرات ضخمة للغاية لدرجة أن المخاطر كبيرة للغاية".وطالبت بممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية، وإحضار المعدات، واستبدال الفرق في الموقع".من جهتها، حذرت منظمة أطباء العالم غير الحكومية، التي لديها حوالي 30 موظفا في الضفة الغربية وحوالي 20 موظفا في غزة من خطورة الأوضاع.من جانبه، قال نائب رئيس المنظمة، الطبيب جان فرانسوا كورتي، "لقد انخفض نقل المرضى بسبب الحصار وكثافة القصف. فريقنا يعمل من أجل البقاء، ومن الصعب جدا عليهم أن يتمكنوا من القيام بعملهم"، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من السكان هناك يعتمدون على المساعدات الإنسانية.وأضاف: "علينا أن نضمن احترام القانون الإنساني الدولي، وجلب الأدوية، والحفاظ على سلامة المدنيين". -(بترا)