الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منظمات طبية دولية: الوضع الصحي في غزة كارثي

دمار مبانٍ في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السبت
مبان مدمرة في غزة
عمان- حذرت منظمات طبية غير حكومية دولية من الوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الجيش الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، داعية إلى فتح ممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية واحترام القانون الإنساني.اضافة اعلان
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قالت رئيسة برنامج فلسطين لمنظمة أطباء بلا حدود، سارة شاتو، إن "الوضع كارثي، ولا أعتقد أن أحدا آمن في غزة". وأضافت "نقلنا جزءا من فرقنا إلى أحد مباني الأمم المتحدة، كانت التفجيرات ضخمة للغاية لدرجة أن المخاطر كبيرة للغاية".
وطالبت بممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية، وإحضار المعدات، واستبدال الفرق في الموقع".
من جهتها، حذرت منظمة أطباء العالم غير الحكومية، التي لديها حوالي 30 موظفا في الضفة الغربية وحوالي 20 موظفا في غزة من خطورة الأوضاع.
من جانبه، قال نائب رئيس المنظمة، الطبيب جان فرانسوا كورتي، "لقد انخفض نقل المرضى بسبب الحصار وكثافة القصف. فريقنا يعمل من أجل البقاء، ومن الصعب جدا عليهم أن يتمكنوا من القيام بعملهم"، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من السكان هناك يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وأضاف: "علينا أن نضمن احترام القانون الإنساني الدولي، وجلب الأدوية، والحفاظ على سلامة المدنيين". -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1697044796035

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ و (كابينيت) حرب في إسرائيل

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

وزير تركي لنتنياهو: سوف تموت

منذ6 ساعة
7103681_1696957320

حزب الله: حاملة الطائرات الأميركية لن تخيف فصائل المقاومة

منذ6 ساعة
دمار مبانٍ في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السبت

الصين تنسق مع مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين

منذ7 ساعة
عملية طوفان الاقصى

1200 قتيل إسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى

منذ14 ساعة
009-1696801911

فلسطين تطالب بممرات آمنة لإدخال الإمدادات إلى غزة

منذ17 ساعة
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |منذ 43 دقيقة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 