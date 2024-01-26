منظمة التحرير الفلسطينية: قرار إسرائيلي سيقتطع نحو 20% من مساحة غزة

وأضاف عبر منصة "اكس": "قرار احتلالي كبير له تداعيات على مستقبل قطاع غزة اتخذته حكومة الاحتلال بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقترب من ٢٠٪ من مساحته وتدمير الاف المنازل والاراضي الزراعية".
وطالب الشيخ دول العالم ومجلس الامن الدولي وقف هذه الاجراءات الاحتلالية ودعوة اسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني.
ذكرت وول ستريت جورنال الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقامة منطقة عازلة بعمق كيلو متر واحد على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بهدف طمأنة الإسرائيليين للعودة إلى بلدات غلاف غزة، وسط رفض أميركي.