منظمة الصحة تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله إلى "منطقة موت"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إنها قادت فريقا إنسانيا لزيارة مستشفى الشفاء في شمال غزة السبت، لتقييم الوضع، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت: إنه أصبح "منطقة موت".

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وأفادت المنظمة في بيان صحفي، أن الفريق ضم خبراء في مجال الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مختلف إدارات الأمم المتحدة.



وقالت المنظمة، إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مضيفة أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون السبت، في المستشفى.



وأضافت المنظمة أنه بسبب المخاطر الأمنية لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى ووصفها بأنها "منطقة موت".وكانت آثار القصف وإطلاق النار واضحة.



وأشارت إلى استشهاد العديد من المصابين في المستشفى خلال الأيام الماضية، بسبب إغلاق الخدمات الطبية في المستشفى.



وجاء في بيان المنظمة، أن الفريق شاهد مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك. وكالات