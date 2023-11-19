الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منظمة الصحة تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله إلى "منطقة موت"

6559541533999
مستشفيات غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إنها قادت فريقا إنسانيا لزيارة مستشفى الشفاء في شمال غزة السبت، لتقييم الوضع، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت: إنه أصبح "منطقة موت".

اضافة اعلان


وأفادت المنظمة في بيان صحفي، أن الفريق ضم خبراء في مجال الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مختلف إدارات الأمم المتحدة.


وقالت المنظمة، إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مضيفة أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون السبت، في المستشفى.


وأضافت المنظمة أنه بسبب المخاطر الأمنية لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى ووصفها بأنها "منطقة موت".وكانت آثار القصف وإطلاق النار واضحة.


وأشارت إلى استشهاد العديد من المصابين في المستشفى خلال الأيام الماضية، بسبب إغلاق الخدمات الطبية في المستشفى.


وجاء في بيان المنظمة، أن الفريق شاهد مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك. وكالات 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
7957A8E042

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية

منذ2 ساعة
elaosboa86592

حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في الضفة الغربية وغزة

منذ3 ساعة
2023-10-10T181351Z_3_LYNXMPEJ980SF_RTROPTP_4_ISRAEL-HAMAS-WAR-CAPTIVES-IM4

"العفو الدولية": أكثر من ثلث الشهداء في غزة من الأطفال

منذ4 ساعة
كلمة السيد الرئيس بتاريخ 18-111-00_01_29.jpg-5e7be8c0-3d82-4dbf-9c86-390a233a9b59

عباس: الا يكفي ما سفك من دماء حتى تصحوا ضمائر العالم؟

منذ4 ساعة
368433

رئيسة المفوضية الأوروبية تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

منذ5 ساعة
فلسطينيون يحاولون إخراج جثث الشهداء بينهم أطفال من تحت الأنقاض جراء قصف العدوان على غزة - (وكالات)

الاحتلال يستهدف مدارس "الإيواء" والإجرام يصل مديات غير مسبوقة

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

واشنطن تهدد الأردن لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

وقفات مع مقال الملك في "واشنطن بوست"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

غزة درس موجع يستوجب الرشد

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات | منذ8 ساعة
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات | منذ8 ساعة
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات | منذ8 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 