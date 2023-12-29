الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي: عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 ألفا

658d47a24236043f00011ef7
منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي: عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 ألفا

كشفت منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي أن عدد جرحى الجيش نتيجة الحرب الحالية مع "حماس"، قد يصل إلى 20 ألفا "إذا أدرجنا مصابي اضطراب ما بعد الصدمة".
وقال إيدان كليمان، الذي يرأس منظمة لرعاية المحاربين القدامى المعاقين والتي ترعى أكثر من 50 ألف جندي أصيبوا في الحرب الحالية وحروب سابقة: "لم يسبق لي أن رأيت نطاقا للقتال مثل هذا النطاق وكثافة مثل هذه الكثافة. يجب علينا إعادة تأهيل هؤلاء الجنود".اضافة اعلان
وأشار كليمان، الذي أصيب في قطاع غزة أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى أن "السلطات الإسرائيلية لا تدرك خطورة الوضع"، لافتا إلى أنه ستكون هناك "احتياجات هائلة". لكادر جديد من الجنود الجرحى.
وقال كليمان إن منظمته تضاعف قوتها العاملة ثلاث مرات، وتستعين بمعالجين وموظفين لمساعدة المحاربين القدامى الجرحى على التغلب على البيروقراطية، وتحديث مراكز إعادة التأهيل.
وأضاف أن عدد الجرحى من المرجح أن يصل إلى نحو عشرين ألفا بمجرد إدراج أولئك الذين سيتم تشخيص إصابتهم بـ"اضطراب ما بعد الصدمة"، لافتا إلى أنه "في حال لم يتلق الجنود الجرحى الرعاية العقلية والجسدية التي يحتاجون إليها، ومن بينها تسهيل وصولهم إلى منازلهم أو سياراتهم، فقد يؤدي ذلك لإعاقة عمليات إعادة تأهيلهم أو حتى منع عودتهم إلى العمل".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بريطانيا

مخاوف بريطانية من أزمة غذاء في 2024

منذ 54 دقيقة
658ea1286f0f2

القسام تعلن تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية وسط القطاع

منذ6 ساعة
image-575

منسق أممي: إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا

منذ6 ساعة
n00944097-b

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى

منذ7 ساعة
f76200b6947b709ce9ff139b63c2bf5d4d36b94e

باكستان تحظر الاحتفالات برأس السنة تضامنا مع فلسطين

منذ7 ساعة
قصف-إسرائيلي-على-غزة-.jpg-84914f51-ab3e-4a29-b7fb-4f32361fdc91

عشرات الشهداء مع تواصل قصف الاحتلال لقطاع غزة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 